Samo jedan stepen svežije u odnosu na Sombor je u Novom Sadu, Velikom Gradištu, Leskovcu i Ćupriji.

U glavnom gradu Srbije, Beogradu zabeleženo je 35 stepeni, kao i na Paliću, u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu i Nišu.

U celoj zemlji je na snazi upozorenje na visoku temperaturu.

Vreme u Srbiji danas će biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36 stepeni Celzijusa.

Meteorološki uslovi biće izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled isušenog tla i perioda bez padavina, u domenu jake i ekstremne suše u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokom dnevnom temperaturom.

Do kraja dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Duvaće slab vetar, promenljivog pravca.

U nedelju će uslediti blago zahlađenje - biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne na severu i zapadu Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u zoni fronta kratkotrajno i jak severni i severozapadni.

Najniža temperatura biće od 15 do 22, a najviša od 29 do 33.

U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

U utorak i sredu biće pretežno sunčano, a samo u utorak na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.