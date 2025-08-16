Slušaj vest

- Kada je 1904. godine preuzeo presto, kralj Petar I Oslobodilac na svoje teme položio je krunu od Karađorđevog topa. To nije bila kruna raskoši, nego kruna žrtve, kruna pobede i kruna slobode. Slobode koja nam se ne podrazumeva, slobode koju svakoga dana treba da čuvamo, branimo i potvrđujemo. I zato smo danas ovde, da se poklonimo senima narodnog kralja, čuvara narodne duše, kralju Petru Prvom, oslobodiocu, čiča Peri kako ga je narod od milošte zvao - istakla je ministarka.

Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da moramo čuvati kraljev zavet: da budemo zagrljeni, svoji, da čuvamo našu otadžbinu, da se držimo zajedno i da ne dozvolimo da bilo ko ikada više između nas kopa rovove i da nas vodi u nekakve revolucije i bratoubistva.

- Slava kralju Petru I Karađorđeviću, slava svim našim precima koji su nas naučili koliko je vredna država i koliko je važna sloboda.

