Slušaj vest

Hrvatska policija je objavila da su juče ujutru između Crikvenice i Krka spašeni žena i dete koji su se na dasci za veslanje (SUP) našli na moru usred olujne bure i visokih talasa.

Prema saopštenju PU primorsko-goranske, Nacionalna centrala za usklađivanje traganja i spašavanja na moru uputila je dojavu oko 10 sati, nakon čega je na teren poslata posada Pomorske policije Rijeka. Policijsko plovilo u 10:15 sati zateklo je ženu i dete na supu dok ih je drugo plovilo vuklo prema obali.

Ne izlazite na more sa supovima tokom bure

Policajci su napravili zavetrinu i pomogli da sigurno stignu do kopna. Utvrđeno je da se radi o 44-godišnjoj državljanki Srbije i maloletnom detetu.

Nisu bili povređeni i nisu zatražili lekarsku pomoć.

Policija je još jednom upozorila građane da tokom bure i visokih talasa ne izlaze na more s malim plovilima, supovima ili drugim rekreativnim sredstvima jer to može biti izuzetno opasno.

Kurir.rs/Index.hr

Ne propustiteSrbijaKONSTANTIN IZ TRSTENIKA HEROJ SRBIJE: Spasao tri devojke iz zapaljenog auta na auto-putu kod Ražnja
požar.jpg
DruštvoDRAMA BRAČNOG PARA IZ SRBIJE NA ADI BOJANI! Našli se u veoma opasnoj situaciji: Vetar ih nosio ka otvorenom moru, spaseni zahvaljujući hitnoj intervenciji FOTO
1754926913FOTO2.jpg
HrvatskaDRAMATIČNA AKCIJA, ANGAŽOVANA HRVATSKA RATNA MORNARICA Italijanski par spašen kod Istre
71df35b2-a144-4090-94d2-e70ba9b7b3ae.jpg
Crna GoraDRAMA U CRNOJ GORI, JAKA STRUJA ODVUKLA 2 BOSANKE DALEKO OD OBALE: Dve akcije spasavanja u prethodna 24 sata, Česi ostali blokirani na nepristupačnoj plaži
17233696021685898110canj6morerina.jpg