Društvo
VAŽNO ZA SVE KOJI PUTUJU Evo kakvo je stanje na granicima tokom popodneva i večeri! Čeka se i do 2 sata na ovim prelazima
Slušaj vest
Putnička vozila očekuju zadržavanja na više graničnih prelaza, najviše na Horgošu 2 na izlazu iz zemlje, dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije automobili čekaju po sat vremena na izlazu iz Srbije i na graničnim prelazima Horgoš, Kelebija i Batrovci, po pola sata na Gradini, Preševu i Šidu i 25 minuta na Jabuci.
Na ulazu u Srbiju putnička vozila najviše čekaju na Jabuci, 50 minuta, a zadržavanja ima i na Gostunu, 40 minuta, Gradini, pola sata i Preševu, 20 minuta.
Za teretna vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Reaguj
Komentariši