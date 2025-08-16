Slušaj vest

Stra­na dr­ža­vljan­ka te­že je po­vre­đe­na u po­ža­ru ko­ji je jutros oko tri sa­ta po­sle po­no­ći iz­bio u Centru za azil u Obre­nov­cu.

Kako se nezvanično saznaje, reč je o iran­skoj dr­ža­vljan­ki sta­roj 22 go­di­ne, kao i da je pre­ve­ze­na na VMA, gde je za­dr­ža­na­ na lečenju.

O in­ci­den­tu u pri­hva­ti­li­štu za mi­gran­te oba­ve­šte­no je Osnov­no jav­no tu­ži­la­štvo u Obre­nov­cu, ko­je je na­lo­ži­lo po­li­ci­ji da priku­pi sve relevant­ne do­ka­ze ka­ko bi se utvr­dio uzrok po­ža­ra.

Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma, uzrok po­ža­ra mo­gle bi da bu­du ne­is­prav­ne in­sta­la­ci­je, a ona je tokom incidenta bila u sobi sa suprugom i troje dece.

U Cen­tru za azil u Obre­nov­cu tre­nut­no je sme­šte­no vi­še sto­ti­na mi­gra­na­ta, me­đu ko­ji­ma su i ce­le po­ro­di­ce.