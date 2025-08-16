STRANA DRŽAVLJANKA TEŽE POVREĐENA U POŽARU U CENTRU ZA AZIL Drama u Obrenovcu: Prevezena na VMA gde je zadržana na lečenju
Strana državljanka teže je povređena u požaru koji je jutros oko tri sata posle ponoći izbio u Centru za azil u Obrenovcu.
Kako se nezvanično saznaje, reč je o iranskoj državljanki staroj 22 godine, kao i da je prevezena na VMA, gde je zadržana na lečenju.
O incidentu u prihvatilištu za migrante obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, koje je naložilo policiji da prikupi sve relevantne dokaze kako bi se utvrdio uzrok požara.
Prema prvim informacijama, uzrok požara mogle bi da budu neispravne instalacije, a ona je tokom incidenta bila u sobi sa suprugom i troje dece.
U Centru za azil u Obrenovcu trenutno je smešteno više stotina migranata, među kojima su i cele porodice.
Kurir.rs/Beta