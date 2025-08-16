Slušaj vest

Nakon višednevnih vrućina koje su zahvatile Srbiju, od nedelje nas očekuje značajno osveženje praćeno kišom i pljuskovima.

Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, tokom dana biće naizmeničnih sunčanih intervala i oblaka, uz povremene pljuskove praćene grmljavinom.

Ova promena donosi olakšanje nakon toplih dana, koje će potrajati i početkom naredne sedmice.

Maksimalne temperature u nedelju, ponedeljak i utorak kretaće se između 28 i 33 stepena Celzijusa.

Naredne sedmice u Evropu stiže polarni vrtlog koji će potisnuti afrički anticiklon i doneti hladniji vazduh sa kišom na velikom delu kontinenta.