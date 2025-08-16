(RADARSKE SLIKE) POLARNI VRTLOG IZ EVROPE KREĆE PREMA SRBIJI Pogoršanje vremena već od sutra, a evo šta nas čeka do kraja avgusta
Nakon višednevnih vrućina koje su zahvatile Srbiju, od nedelje nas očekuje značajno osveženje praćeno kišom i pljuskovima.
Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, tokom dana biće naizmeničnih sunčanih intervala i oblaka, uz povremene pljuskove praćene grmljavinom.
Ova promena donosi olakšanje nakon toplih dana, koje će potrajati i početkom naredne sedmice.
Maksimalne temperature u nedelju, ponedeljak i utorak kretaće se između 28 i 33 stepena Celzijusa.
Naredne sedmice u Evropu stiže polarni vrtlog koji će potisnuti afrički anticiklon i doneti hladniji vazduh sa kišom na velikom delu kontinenta.
Hladni front koji prati ovaj proces u Srbiju će stići u petak, 22. avgusta, u popodnevnim satima. Uz naoblačenje, očekuje se pojačan severozapadni vetar, pad temperature i kiša, upozorio je Ristić na svom Fejsbuk profilu.