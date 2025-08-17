Slušaj vest

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada. Vetar slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33, saopštio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Screenshot 2025-08-17 095516.jpg
Foto: RHMZ Printscreen

Kurir.rs

