Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj

Letovanje u popularnom grčkom letovalištu Polihrono na Kasandri pretvorilo se u neprijatno iskustvo za Ljiljanu iz Srbije, koja je poslednjeg dana letovanja ostala bez novčanika u kojem su se nalazili novac i sva dokumenta.

Svetlana ostala bez novčanika sa dokumentima i parama koje je ponela za ne daj bože Foto: Shutterstock

- Sinoć sam na šetalištu u Polihronu izgubila novčanik sa novcem i dokumentima, ako neko pronađe molim vas da mi javi. Sva dokumenta su u njemu - apelovala je Ljiljana u na Fejsbuk grupi "Grčka info", nadajući se pomoći sugrađana i turista.

Međutim, umesto podrške, naišla je i na brojne kritike. Naime, neki korisnici zamerili su Ljiljani što je uopšte nosila dokumenta u šetnju.

- Ljudi, niste mi jasni. Na letovanje nosite dokumenta, a dovoljan je samo pasoš, i to ne u šetnju - poručila je jedna korisnica.

Ljiljana se ubrzo oglasila objašnjenjem. Kako se ispostavilo, novčanik je izgubila poslednjeg dana letovanja.

- Sinoć smo se spakovali da krenemo sa mora i ja sam otišla sa decom samo još nešto da kupim za put, i jutros sam primetila da mi nema novčanika. Nije mi dobro!

U raspravu se uključila i Mirjana, koja je branila Grke:

Novčanik je izgubljen u Polihronu, omiljenom letovalištu Srba Foto: Shutterstock

- Toliko godina sam letovala u Grčkoj i nikad se ništa nije izgubilo niti ukralo. Ako nosite novčanike, držite ih kod sebe, a ne spuštate po radnjama. Grci su pristojni i ljubazni. Mi smo upravo došli iz tog Polihrona gde nam je novčanik bio na polici. Vodite računa gde spuštate novčanik, niko nije dužan da vam po radnjama čuva bilo šta - navela je ona.

Mnogi ljudi su dobronamerno savetovali Ljiljani da obiđe prodavnice u kojima je prethodno boravila. Međutim, Ljiljana je na kraju, nažalost, objavila tužne vesti - novčanik nije pronađen.

- Nažalost, nije pronađen. Pretpostavljam da ga je neko vešto ukrao. Svakako je bolje tako nego da sam taj novac potrošila za "ne daj Bože", za šta je "zlu ne trebalo" bio ostavljen. Svima vam želim da ne doživite ovakav stres, ne samo zbog novca i dokumenata već i zbog izgubljenih sitnica koje su deo mog života - napisala je Ljiljana.

Za kraj, poslala je i poruku onima koji su je kritikovali.

- Zamolila bih ih da ubuduće ne komentarišu ovako, jer ne znaju kakva je situacija bila. Bolje je da preskoče post nego da pokazuju koliko su siromašniji od nas koji smo ostali bez dragocenih stvar - zaključila je.

Inale, ukoliko u Grčkoj ostanete bez pasoša, bilo da ste ga izgubili ili vam je ukraden, u Srbiju se možete vratiti sa putnim listom, koji možete dobiti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije, tj. u Ambasadi u Atini ili Generalnom konzulatu u Solunu.

Postupak za izdavanje putnog lista

Ukoliko izgubite pasoš kontaktirajte ambasadu ili konzulat Foto: Shutterstock

Ukoliko na letovanju ostanete bez pasoša potrebno je prijaviti nestanak u najbližoj policijskoj stanici gde ćete dobiti potvrdu, odnosno policijski zapisnik i gde će biti navedeno da vam je pasoš ukraden ili izgubljen, navodi se na portalu "Grčka info".

Da biste ovakvu potvrdu dobili, neophodno je da znate broj svog pasoša. Zbog ovakvih situacija je najbolje imati kopiju pasoša ili fotografiju pasoša u telefonu, a dovoljno je i ako ste na neki drugi način sačuvali broj pasoša. Ukoliko putujete organizovano preko agencije, oni na spisku putnika uz vaše ime i prezime imaju i broj pasoša.

Ukoliko niste u mogućnosti da dođete do kopije ili broja pasoša ni na jedan od ovih načina, potrebno je da se obratite diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije, koje će od MUP Srbije zatražiti dostavu podataka o izdatom pasošu, na osnovu čega će vam biti izdata potvrda o posedovanju pasoša (na grčkom jeziku), sa brojem i drugim podacima. Sa tom potvrdom moći ćete da zatražite policijski zapisnik.

Drugi korak je pokretanje postupka za izdavanje putnog lista u konzulatu, odnosno prikupljanje dodatnih dokumenata i popunjavanje obrazaca.

Za uspešan prelaz na treći korak biće vam potrebno sledeće:

potvrda policije

popunjen zahtev (ukoliko se radi o maloletnoj osobi neophodna je saglasnost oba roditelja)

izjava u kojoj se ukratko navode okolnosti pod kojima ste ostali bez pasoša

dve fotografije (veličina 3,5 x 4,5 cm)

dokument za identifikaciju (lična karta, eventualno kopija lične karte ili pasoša).

Ukoliko ne posedujete dokument za identifikaciju, konzulat će od MUP Srbije zatražiti dostavu biometrijskih podataka (ukoliko to već nije učinjeno prilikom traženja podataka o izdatom pasošu).