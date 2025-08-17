Slušaj vest

Četiri hiljade ljudi u Japanu reklo je sudbonosno "da", ali ne čoveku od krvi i mesa, nego hologramu veštačke inteligencije. Ljubav bez dodira. Veza bez stvarnog pogleda u oči. Brak bez zagrljaja. Da li je to vrhunac tehnološkog napretka ili sumrak ljudske bliskosti?

Da li smo upravo sahranili ideju o pravoj ljubavi, ili smo pronašli novi oblik veze koji će nas spasiti od usamljenosti? Na ovu temu za Kurir televiziju govoirli su Vladan Nenadić, IT stručnjak, Božidar Kramzer, marketinški stručnjačak i psiholog Željko Mašović.

- Kod njih je otuđenost već velika jer je njihov tehnološki napredak ogroman. Međutim, umesto da nama tehnologija pomogne da se opustimo, postanemo stari Grci i razmišljamo o univerzumu, mi se pretvaramo u robote - kaže Mašović.

On veruje da što su pametniji pametni telefoni, to je narod gluplji.

- Vi pričate sa programom, sa zidom, sa drvetom. Sada vam kompjuteri daju neki odgovor i vi odma mislite da je stvarno. Došli smo u situaciju da verujemo svemu slepo - kaže Nenadić, ali i dodaje da zaljubljivanje preko interneta postoji od postojanja istog.

Nenadić navodi da je ovaj fenomen nastao jer ljudi kroz internet komunikaciju pribegavaju vrsti komunikacije bez osude ili neodobravanja, jer će kompjuter uvek pohvaliti ili ostati neutralan vama.

- Tražimo savete od veštačke inteligencije jer ne želimo da tražimo od prijatelja kako se ne bi osetili potčinjeno, da ne bi osetili sramotu. Od veštačke inteligencije očekujete da vam neće reći ništa loše, dok vam prijatelji pristupaju iskreno i kažu "to nije za tebe, to ti ne stoji" - kaže Nenadić.

Kramzer kaže da je ovo marketinška taktika u kojoj se korisniku nudi rešenje za situaciju zbog koje pati, kada je u pitanju usamnjenost:

- Kompanije u tome vide šansu za zaradu i idu prema tome - kaže Kramzer.

Nenadić kaže da hologram ne gleda čovekove mane, već samo vrline, što je i poenta programa koji će odgovarati čoveku sa dobrim manirima i ne govori ništa negativno što se vama ne bi svidelo.

- Ovi brakovi verovatno uništavaju smisao intimnosti, ali ljudi koji su se odlučili na ovo su se verovatno odlučili upravo jer nisu imali tu intimu. To je spoj marketinga, napravim ti da je nešto potreba što ti nije bila potreba , sve dok ti ne možeš da živiš bez toga - kaže Mašović.

Mašović kaže da će vremenom veštačka inteligencija početi da se nervira jer neke stvari ne može da objasni ili sazna, što može biti problematično i kaže da smo na lošem pravcu distopije.

- Veštačka inteligencija nije veštačka inteligencija, ona sama ne razmišlja. Nema odgovor na sva pitanja, nego vi smatrate da ima. Ona vam odgovori nešto, vi kažete to nije tačno i onda ona promeni odgovor - kaže Nenadić.

