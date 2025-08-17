Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod izdao je još jednu najavu vremena za danas, ali i dane pred nama.

„U naredna dva sata na severu, istoku i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Pomoravlјu, mestimično kiša i plјuskovi sa grmlјavinom.“

Dali su i detaljniju prognozu za vreme danas u Srbiji.

„Danas će biti promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada. Vetar slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33 °C“, javlja RHMZ.

To znači da vreme može biti opasno (potencijalno).

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

VREME NAREDNIH DANA

„U ponedelјak promenlјivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.“

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak na istoku i jugoistoku uz promenlјivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.