(MAPE) KRETANJE NEVREMENA U SRBIJI IZ SATA U SAT: Stižu pljuskovi s grmljavinom, padaće i grad - ovi delovi zemlje PRVI NA UDARU! Na snazi upozorenja RHMZ
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najavu vremena za danas, ali i dane pred nama.
Danas se, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada. Vetar slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33 °S.
To znači da vreme može biti opasno (potencijalno).
Tokom poslepodneva na područji Vojvodine, zapadne i jugozapadne Srbije nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz lokalnu pojavu sugradice i grada.
Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.
Snimci sa sajta Vreme i radar pokazuju kako se ti oblaci kreću ka Srbiji sa severa, koje će se potom kretati ka jugozapadnom delu zemlje.
Kako se može videti, nepogode u našu zemlju dolaze oko 23 h, a u punoj snazi će biti tokom noći između nedelje i ponedeljka.
Nedelja 23h
Ponedeljak 00h
Ponedeljak 01h
Ponedeljak 02h
Ponedeljak 03h
Ponedeljak 04h
Ponedeljak 05h
Ponedeljak 08h
Ponedeljak 10h
Ponedeljak 11h
Vreme narednih dana
Kako najavljuje RHMZ, u ponedeljak se tokom dana očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
