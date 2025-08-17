Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najavu vremena za danas, ali i dane pred nama.

Danas se, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ), očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada. Vetar slab i umeren, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33 °S.

To znači da vreme može biti opasno (potencijalno).

Tokom poslepodneva na područji Vojvodine, zapadne i jugozapadne Srbije nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz lokalnu pojavu sugradice i grada.

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Snimci sa sajta Vreme i radar pokazuju kako se ti oblaci kreću ka Srbiji sa severa, koje će se potom kretati ka jugozapadnom delu zemlje.

Kako se može videti, nepogode u našu zemlju dolaze oko 23 h, a u punoj snazi će biti tokom noći između nedelje i ponedeljka.

Nedelja 23h

Ponedeljak 00h

Ponedeljak 01h

Ponedeljak 02h

Ponedeljak 03h

Ponedeljak 04h

Ponedeljak 05h

Ponedeljak 08h

Ponedeljak 10h

Ponedeljak 11h

Vreme narednih dana

Kako najavljuje RHMZ, u ponedeljak se tokom dana očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.