Mlada humanitarka Tamara Misirlić odlučila je da pomogne mladiću koji se vratio na dedovinu na Goliji, ali je na svom plemenitom putu naišla na situaciju kojoj se nije nadala.

Kako je objasnila u snimku na društvenim mrežama, radovi koji su već uveliko otpočeli da bi se Milošu izgradila kuća odjednom stali i pitanje je kada će se nastaviti, dok je razlog koji je navela sve zaprepastio.

- On se iz Beograda vratio na svoju dedovinu, želeći da ovo pusto mesto zaživi. Sve je bilo u redu kada smo krenuli, jedino nam je bilo važno da što pre skući, pre zime, vukli smo materijal, bilo je teško, a doživela sam da mi telefon zvoni, dobijam pretnje, da će ona ovo biti mudra, da će ovo uzeti za sebe - rekla je ona, navodeći da je reč o Miloševoj rođenoj tetki

- Zamislite da gradite kuću na vrhu planine, tamo gde nema ni puta, ni ljudi, ni vode, ni struje… taman kad pomislite da ništa ne može da vas zaustavi pojavi Miloševa rođena tetka. Ne da bi tu živela, ne da bi pomogla, nego iz mržnje i pakosti, samo da on nema. Mogu samo da kažem da mržnja nikada neće pobediti. Ljubav uvek pronađe put. I neka ovo svi čuju. Brat ne sme da udara na brata, sestra ne sme da zatvara vrata bratu. Jer zemlja nije ni moja, ni tvoja, ona je Božja. Sve što se gradi na mržnji, srušiće se samo od sebe, ali ono što se zida iz ljubavi, ostaje zauvek - napisala je Tamara u svojoj objavi na Fejsbuku.

Ona je snimila i Miloša koji je rekao da je situacija loša i da se majstori pakuju.