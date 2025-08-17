Slušaj vest

– Umetnost na platnu uvek pronalazi put do onih koji je prepoznaju. Publika je njen najiskreniji kritičar, saveznik i čuvar – ona u tišini, aplauzu i uzdahu pokazuje gde priča istinski živi.

Gorki List, koji tradicionalno podržava sedmu umetnost i slavi snagu filmske priče, i ove godine je dodelio Nagradu publike za najbolji film na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Ovo priznanje posvećeno je ostvarenjima koja nadahnjuju, pokreću i ostavljaju trag.

Na ovogodišnjem događaju, nagrada je pripala filmu „Prva klasa: PUN GAS!“, rađenom po scenariju Radeta Ćosića i Zorana Mitrovića, delu koje nas je podsetilo na moć emocije, iskrenosti i umetničkog izraza.

