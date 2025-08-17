Prema saopštenju Obalske straže, ekipa hitne pomoći EKAB mu je odmah pružila prvu pomoć, ali bezuspešno
TURISTA IZ SRBIJE STRADAO U GRČKOJ: Tragedija u morskom području Nea Vrasna, izvukli ga iz vode bez svesti
Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije tragično je preminuo u morskom području Nea Vrasna kod Soluna.
Naime, muškarac je danas u podne izvučen iz mora bez svesti. Prema saopštenju Obalske straže, ekipa hitne pomoći EKAB mu je odmah pružila prvu pomoć, ali bezuspešno, nakon čega je telo prebačeno u Zdravstveni centar Nea Maditu.
Preliminarnu istragu vodi Drugo odeljenje luke Stavros Lučke uprave Jerisos, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, javlja Protothema.
