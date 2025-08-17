Slušaj vest

Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije tragično je preminuo u morskom području Nea Vrasna kod Soluna.

Naime, muškarac je danas u podne izvučen iz mora bez svesti. Prema saopštenju Obalske straže, ekipa hitne pomoći EKAB mu je odmah pružila prvu pomoć, ali bezuspešno, nakon čega je telo prebačeno u Zdravstveni centar Nea Maditu.

Preliminarnu istragu vodi Drugo odeljenje luke Stavros Lučke uprave Jerisos, koje je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, javlja Protothema.

Kurir.rs/Protothema

