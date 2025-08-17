Slušaj vest

Tokom letnjih meseci, kada su mnogi na godišnjim odmorima i daleko od svojih domova, nije neobično da se dogodi neki peh ili havarija u stanu. U tom slučaju, postavlja se pitanje da li profesionalni upravnik sme da uđe i uvede ekipe majstora kako bi sanirale štetu.

Profesionalni upravnik Nenad Radić objašnjava u kojim slučajevima može da dođe do obijanja stanja i saniranje štete dok su vlasnici na odmoru.

Kako je istakao, u slučaju da je neophodno izvršiti obijanje stana, potrebno je napraviti zapisnik, sa tri svedoka.

"U tom slučaju nećemo nikoga pitati"

- Znači neko od stanara, upravnik i čovek koji se bavi otvaranjem brava, ali mora da bude registrovan bravar. Ako sumnjamo da je u tom stanu lice kome je pozlilo ili ne daj Bože preminulo, a ne možemo doći do nekog naslednika i ako se desi slučaj požara, to su stvari kada nećemo nikoga pitati, naravno moramo sprečiti tu situaciju - kaže Nenad i dodaje.

- Kada se desi da je došlo do zagušenja kuhinjske vertikale, fekalne vertikale ili je pukla neka vodovodna cev, ako ne možemo da zatvorimo ventil te vertikale, zatvaramo cele zgrade do sutradan, dok ne dođemo u kontakt sa tim ljudima.

Kada se poziva policija

Kako dodaje, policija nije potrebno da dođe u trenutku obijanja stana.

- Zato mi pravimo zapisnik, tek kad se otvori stan onda možemo da zovemo policiju da dođe, ukoliko je neko preminuo unutra - objašnjava Radić.

- Naravno da nećemo da dopustimo da neko nema vodu, pokušavamo na sve načine da dođemo do nekog prijatelja, rođaka koji ima ključ. Kada je reč o saniranju štete nakon obijanja vrata, stambena zajednica to rešava - istakao je na kraju.