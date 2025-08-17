Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je pljuskove u naredna dva sata u pojedinim delovima Srbije.

"U naredna dva sata na zapadu Srbije i krajnjem severu Vojvodine lokalni pljuskovi sa grmljavinom.", stoji u najavi RHMZ.

Vreme narednih dana

U ponedeljak promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 °C, najavio je RHMZ.

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, stoji u najavi RHMZ.

