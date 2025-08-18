U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
vremenska prognoza
UPOZORENJA RHMZ SAMO SE NIŽU! U sledećih sat vremena ova 4 dela Srbije na udaru jakih pljuskova s grmljavinom!
Slušaj vest
Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Severni i severozapadni vetar slab do umeren, ali u Banatu i na istoku Srbije povremeno jak.
Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 29.
U Beogradu pre podne pretežno oblačno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Severozapadni vetar slab do umeren.
Najniža temperatura oko 18, a najviša oko 27.
Upozorenje RHMZ
U naredna dva sata u južnom Banatu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz izolovanu pojavu grmljavine. Na području Beograda povremeno kiša, objavio ej RHMZ jutros na svom sajtu u 6.40 sati.
Foto: RHMZ Printscreen
Vodostaji u Srbiji
Foto: RHMZ Printscreen
Kurir.rs/RHMZ
Reaguj
Komentariši