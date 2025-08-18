Slušaj vest

Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Severni i severozapadni vetar slab do umeren, ali u Banatu i na istoku Srbije povremeno jak.

Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 29.

U Beogradu pre podne pretežno oblačno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom, a posle podne suvo, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Severozapadni vetar slab do umeren.

Najniža temperatura oko 18, a najviša oko 27.

Upozorenje RHMZ

U naredna dva sata u južnom Banatu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz izolovanu pojavu grmljavine. Na području Beograda povremeno kiša, objavio ej RHMZ jutros na svom sajtu u 6.40 sati.

Foto: RHMZ Printscreen

Vodostaji u Srbiji

Foto: RHMZ Printscreen