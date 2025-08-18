Putnički automobili se na graničnom prelazu Preševo od jutros zadržavaju oko pola sata prilikom izlaza iz zemlje, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
NEPREGLEDNE KOLONE SAMO NA PREŠEVU: Gužvi na ostalim graničnim prelazima nema (FOTO)
Lokalni pljuskovi danas će uticati na promenljivo stanje kolovoza. Zahlađenje i pad temperature donose bezbednije putovanje.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Kamioni na granici u Batrovcima čekaju oko sat pri izlazu iz Srbije.
Kurir.rs/Beta
