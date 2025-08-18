Slušaj vest

Lokalni pljuskovi danas će uticati na promenljivo stanje kolovoza. Zahlađenje i pad temperature donose bezbednije putovanje.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na brojnim deonicama su u toku radovi. Kamioni na granici u Batrovcima čekaju oko sat pri izlazu iz Srbije.

Kurir.rs/Beta

