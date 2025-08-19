Slušaj vest

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, koji će biti duži ujutro i prepodne.

Na istoku i jugoistoku biće nešto više oblačnosti, ponegde s kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab do umeren vetar, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa.

Ivan Ristić najavio je kakvo nas vreme čeka narednih dana.

- Sunce se vraća i danas će ga biti mnogo više. U sredu ćemo ponovo preći 30 stepeni, a u četvrtak će biti veoma vrelo, biće preko 35 stepeni. Nakon toga, u noći između četvrtka i petka dolazi hladniji front, u sklopu polarnog vrtloga koji će zahvatiti Evropu. Kod nas tada stižu zahlađenje, pljuskovi i osteniji pad temperature.

Ristić je otkrio da će se temperature poput takvih ustaliti i da će trajati sve do kraja avgusta, kada ponovo dolazi do velike promene.

- Do kraja avgusta, temperature će biti normalne za ovo doba godine, biće svežije. Početkom septembra ponovo dolazi do stabilizacije vremena i visokih temperatura do 35 stepeni. Sredinom septembra najverovatnije dolazi do jačeg zahlađenja i osetićemo tu promenu godišnjih doba.

