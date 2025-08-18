Slušaj vest

Turska i leto, ta kombinacija ima posebnu čar. Antalija, a posebno Lara, kao da su stvorene za one koji žele da im se more preliva u boji tirkiza, da im večeri mirišu na začine, a dani protiču između bazena, plaže i sladoleda. Lara je poznata po svojim luksuznim hotelima, dugim peščanim plažama i živopisnoj atmosferi, a u samom srcu ove rivijere nalazi se Sherwood Exclusive Lara 5★ , hotel koji kombinuje udobnost, odličnu hranu, zabavu i one male detalje zbog kojih se na odmor vraćate osmehom.

Foto: Erkan Tabakoglu/Erkan Tabakoglu

Sherwood Exclusive Lara 5★ se nalazi tik uz svoju plažu sa plavom zastavicom, samo 12 km od starog grada Antalije i 10 km od aerodroma. To znači da ćete vrlo brzo od sletanja već moći da zaronite noge u toplo more. Hotel se prostire na 33.000 m² i ima dve glavne zgrade, a otkako je otvoren 2005. godine, poslednje renoviranje 2019–2020. donelo mu je moderan i osvežavajući izgled.

Foto: Erkan Tabakoglu/Erkan Tabakoglu

Sa 499 smeštajnih jedinica, izbor je širok: od komfornih deluxe soba od 29 m², preko prostranih family i junior family opcija, do luksuznog jacuzzi suite-a za one koji žele privatnu kupku sa mehurićima. Sve sobe imaju balkon, klimu, mini bar, ketler, set za kafu i čaj, Wi-Fi, sef,

LCD TV i sve ono što vam treba da se osećate kao kod kuće, samo mnogo bliže moru.

Foto: Erkan Tabakoglu/Erkan Tabakoglu

Privatna peščana plaža duga 160 m savršena je za duge šetnje uz obalu, a ležaljke, suncobrani i peškiri su besplatni. Ako ste više “bazen tip”, ovde ćete pronaći pravi mali vodeni park: 8 otvorenih bazena (uključujući poluolimpijski), bazen sa 7 tobogana za odrasle i 3 za decu, dečiji bazen i nekoliko zatvorenih bazena.

Foto: Erkan Tabakoglu/Erkan Tabakoglu

Ultra All Inclusive koncept znači da su doručak, ručak i večera u glavnom restoranu uključeni, uz užine, kolače i sladoled tokom dana. A la carte restorani nude turske, italijanske, mongolske i riblje specijalitete (uz doplatu), a za sve ljubitelje kafe i koktela tu je čak 10 barova, od lobby bara do pool bara. Posebna poslastičarnica mami mirisima kolača i svežih pita.

Foto: Erkan Tabakoglu/Erkan Tabakoglu

Robin’s Kids Club (4–12 godina) i teenage club (13–17 godina) brinu da deci nikada ne bude dosadno. Tu su i mini disco, dečiji meni, bazen za bebe, igralište i baby paket na zahtev (sa grejačem flašice, kadicom i baby alarmom). Jedino se čuvanje dece dodatno plaća.

Od jutarnjeg aerobika na plaži, preko odbojke, mini golfa i pikada, do večernjih šou programa, teško da ćete ostati bez ideje kako provesti dan. Tu su i tenis, mini fudbal, streličarstvo, boćanje, a za one koji žele dodatni adrenalin: vodeni sportovi (uz doplatu).

Foto: Erkan Tabakoglu/Erkan Tabakoglu

Tursko kupatilo, sauna i fitness centar su uključeni, dok se masaže, tretmani lica i tela i ostali Spa sadržaji doplaćuju.

Sherwood Exclusive Lara 5★ je hotel koji spaja sve ono što Turska najbolje nudi – toplinu domaćina, raskošnu hranu, plažu iz snova i aktivnosti za sve generacije. Bilo da dolazite sa porodicom, partnerom ili društvom, ovde ćete pronaći pravi balans između odmora i zabave. A Lara i Antalija će se pobrinuti da vam svaki zalazak sunca ostane urezan u sećanje, sve dok se ne vratite po još.

Foto: Erkan Tabakoglu/Erkan Tabakoglu

Za online rezervacije putem 1A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Turistička agencija 1 A Travel u svojoj ponudi ima i direktne čarter letove iz Niša ka Tunisu (aerodrom u Monastiru), i to svake subote.

Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.