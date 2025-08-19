Obrenovčani za 10 minuta bez ključa otvorili auto u Grčkoj: Srpskoj porodici sa decom spasili celo letovanje
Jedna srpska porodica koja letuje u Grčkoj doživela je pravi peh - po povratku sa plaže, udaljene dvadesetak kilometara od smeštaja, shvatili su da su ključ ostavili u zaključanom automobilu! Ispred kola - mama, tata i troje male dece, a u gepeku sve stvari i dokumenta.
Na sreću, maler je trajao kratko. Sa plaže su ih primetili naši ljudi iz Obrenovca, prišli i za svega desetak minuta uspeli da otvore automobil - bez ikakvog oštećenja.
- Samo da podelim ovo i pohvalim naše ljude! Danas po povratku sa plaže koja je udaljena dvadesetak kilometara od našeg smeštaja, zaključamo ključ u autu! Ispred auta nas dvoje i troje male dece! Sa plaže nas primete naši ljudi iz Obrenovca, dođu do naših kola i posle 10 minuta bez oštećenja otvore auto! Još uvek postoje dobri ljudi!!! Hvala! - napisala je Tamara na Fejsbuk stranici "Grčka info".
Ova priča, koja je dokazala da plemenitost i dalje postoji, oduševila je mnoge korisnike, a Obrenovčani su posebno ponosno pozdravili potez svojih sugrađana.
"Pa naši ljudi su čudo", glasio je jedan od komentara.
"Bravo ljudi, moramo uzajamno da se čuvamo i pomažemo, samo tako ćemo opstati na ovim prostorima", dodala je Jasmina.
U lavini pozitivnih komentara bilo je i onih koji nisu znali da se kola mogu sama zaključati, pa su im drugi objasnili da određeni modeli imaju sistem da se auto sam zaključa posle određenog vremena.
Bilo je i radoznalih koje je zanimalo kako je automobil uopšte otvoren.
- Svaka čast našim dobrim ljudima! Meni samo nije jasno kako su uspeli da otvore vrata, da znam za "ne daj Bože" - napisala je Jelena.
Odmah su usledili trikovi iskusnijih - od "pecaljke" napravljene od žice, preko specifičnih kombinacija dugmića, pa do saveta da se rukom povlači staklo dok ne popusti.
Koju su tačno taktiku primenili Obrenovčani - ostaje misterija. Ali ono što je sigurno jeste da je letovanje umalo propalo, a da su ga spasili upravo - naši ljudi.