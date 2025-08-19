Obrenovčani nisu časili časa da pomognu porodici iz Srbije i za 10 minuta su izvukli ključeve iz auta

Jedna srpska porodica koja letuje u Grčkoj doživela je pravi peh - po povratku sa plaže, udaljene dvadesetak kilometara od smeštaja, shvatili su da su ključ ostavili u zaključanom automobilu! Ispred kola - mama, tata i troje male dece, a u gepeku sve stvari i dokumenta.

Na sreću, maler je trajao kratko. Sa plaže su ih primetili naši ljudi iz Obrenovca, prišli i za svega desetak minuta uspeli da otvore automobil - bez ikakvog oštećenja.

Da nije bilo Obrenovčana koji su izvukli ključ iz kola, porodica bi morala da plati automehaničaru Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

- Samo da podelim ovo i pohvalim naše ljude! Danas po povratku sa plaže koja je udaljena dvadesetak kilometara od našeg smeštaja, zaključamo ključ u autu! Ispred auta nas dvoje i troje male dece! Sa plaže nas primete naši ljudi iz Obrenovca, dođu do naših kola i posle 10 minuta bez oštećenja otvore auto! Još uvek postoje dobri ljudi!!! Hvala! - napisala je Tamara na Fejsbuk stranici "Grčka info".

Ova priča, koja je dokazala da plemenitost i dalje postoji, oduševila je mnoge korisnike, a Obrenovčani su posebno ponosno pozdravili potez svojih sugrađana.

"Pa naši ljudi su čudo", glasio je jedan od komentara.

"Bravo ljudi, moramo uzajamno da se čuvamo i pomažemo, samo tako ćemo opstati na ovim prostorima", dodala je Jasmina.

U lavini pozitivnih komentara bilo je i onih koji nisu znali da se kola mogu sama zaključati, pa su im drugi objasnili da određeni modeli imaju sistem da se auto sam zaključa posle određenog vremena.

Bilo je i radoznalih koje je zanimalo kako je automobil uopšte otvoren.

Ljudi mahom hvalili Obrenovčane koji su pomogli porodici da dođe do svojih ključeva Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

- Svaka čast našim dobrim ljudima! Meni samo nije jasno kako su uspeli da otvore vrata, da znam za "ne daj Bože" - napisala je Jelena.

Odmah su usledili trikovi iskusnijih - od "pecaljke" napravljene od žice, preko specifičnih kombinacija dugmića, pa do saveta da se rukom povlači staklo dok ne popusti.