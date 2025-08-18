Slušaj vest

Požar sa okolnih polja u jednom trenutku zahvatio je i dosta nepristupačan deo pruge kod Preševa, pa su morale da intervenišu  vatrogasne ekipe, kao i zaposleni iz Infrastrukture železnice Srbije, a pomoć su pružili i železničari iz Severne Makedonije.

U požaru je oštećeno 35 drvenih pragova, koji bi trebalo da budu zamenjeni danas, a posle toga sledi ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja na tom delu pruge.

Infrastruktura železnice Srbije apelovala je da se ne pali rastinje na poljima u blizini pruge, jer postoji velika opasnost da se požar proširi i na železničke infrastrukturne kapacitete.

Kurir.rs/Foto: Ilustracija

