Železnički saobraćaj na deonici pruge Preševo – državna granica od juče je u prekidu, nakon što se požar na okolnom rastinju van pružnog pojasa proširio i zahvatio i železnička infrastrukturna postrojenja, saopštila je danas Infrastruktura železnice Srbije.
vatrena stihija zahvatila prugu
Železnički saobraćaj na deonici pruge Preševo - državna granica u prekidu: Požar oštetio 35 drvenih pragova na pruzi
Požar sa okolnih polja u jednom trenutku zahvatio je i dosta nepristupačan deo pruge kod Preševa, pa su morale da intervenišu vatrogasne ekipe, kao i zaposleni iz Infrastrukture železnice Srbije, a pomoć su pružili i železničari iz Severne Makedonije.
U požaru je oštećeno 35 drvenih pragova, koji bi trebalo da budu zamenjeni danas, a posle toga sledi ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja na tom delu pruge.
Infrastruktura železnice Srbije apelovala je da se ne pali rastinje na poljima u blizini pruge, jer postoji velika opasnost da se požar proširi i na železničke infrastrukturne kapacitete.
