Slušaj vest

Škotska je deo Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i najseverniji deo ostrva Velike Britanije. Beograđanka Nađa podelila je svoje iskustvo nakon što je vikend provela u Škotskoj, gde je otišla kod druga koji je u toj zemlji na master studijama.

“Kolega je skoro godinu dana u Škotskoj. Simpatično je to što ima riđu bradu i deluje kao Škot. Sami Škoti ga prepoznaju kao lokalca pošto dugo živi tamo, stekao je iskustvo i mogao je da mi pokaže Škotsku kao lokalac, žitelj te zemlje”, započinje priču sagovornica Kurira.

Foto: Privatna Arhiva

Otkriva da je Škotska iznenadila iako je obišla više kontinenata.

“Imala sam sliku o Londonu u glavi i onda sam mislila da će škotski gradovi biti slični Londonu. Tačnije bila sam u Edinburgu glavnom gradu Škotske, izgledalo je kao na filmu. I pošto je celo Ujedinjeno kraljevstvo odvojeno od Evrope, sve je ostalo kao iz prošlih vremena, vekovno nasleđe.”

Foto: Privatna Arhiva

Ističe da se Škotska razlikuje od ostalih zemalja koje je obišla, Kolumbije, Portugalije, Šri Lanke, Turske, Emirata, Italije, Francuske, Rumunije, Austrije, Nemačke, Švajcarske... U Škotskoj je obišla planinu Arthurs Seat, drevni ugašeni vulkan i glavni vrh grupe brda u Edinburgu.

Foto: Privatna Arhiva

“Iskreno Škotska se razlikuje, jer ima najlepšu prirodu od svih zemalja u kojima sam bila. Utisak je da je sve sačuvano netaknuto sa prelepim planinama za pešačenje, planinarenje. Pogled je prelep vidi se ceo grad, vidi se more, jezero. Po čemu se razlikuje, meni se čini da se vreme menja bukvalno na deset minuta. Može da bude jutro sunčano, i onda odmah da padne kiša iako prognoza govori nešto drugo. Bila sam od petka do nedelje. Petak uveče je bilo lepo, u subotu isto jako lepo vreme u nedelju je ujutru padala kiša, ali skroz sitna. Čula sam da kiša jako i puno pada tamo. Škotska ne može da se zamisli bez kiše…”, objašnjava Nađa.

Foto: Privatna Arhiva

Arhitektura škotskih gradova umnogome se razlikuje od arhitekture ostalih evropskih gradova.

“Fascinirao me izgled crkve, prostrana i posebna u odnosu na pravoslavne i katoličke crkve koje sam obišla. Prelepa je priroda, vreme. Škoti jako brinu i čuvaju prirodu, sačuvali su njenu divljinu kao naslikanu na umetničkoj slici”, navodi sagovornica Kurira i ističe da su Škoti otvoreni I prijatni ljudi.

Foto: Privatna Arhiva

“Ljudi su otvoreni i prijatni, rado degustiraju pivo i čuveni škotski viski. U petak uveče smo otišli u njihov čuveni “pab”i probali Guinness pivo, bila je muzika, kao u nekom filmu svirali su violinu, gitaru. Karakteristični su tradicionalni instrument gajde, koji se najviše vezuje za Škotsku, kao i u odevanju škotska suknja kilt.

Škotska kuhinja poznata je po "fish and chips" , tu su i haggis i shortbread.

“Sve je jako kalorično. Poručili smo” fish and chips” pohovanu ribu, ukus kao da zagrizete u puter. Imaju nacionalni specijalitet haggis,ovčje iznutrice u obliku kuglice. Slatkiši su im jako dobri. Shortbread tradicionalni puterasti keksići. To bih svima preporučila”, kaže Nađa.

Foto: Privatna Arhiva

Osvrnula se i na cene u Škotskoj. Kaže da je skuplje nego u Srbiji, ali jeftinije nego u Švajcarskoj.