Slučajni susreti, pogledi i razgovori umeju da prerastu u uspomene koje se pamte zauvek. Upravo jedna takva scena dogodila se u jednom italijanskom restoranu u Češkoj, u kasnim večernjim satima.
nesvakidašnje
KELNER MAKEDONAC, RESTORAN ITALIJANSKI U ČEŠKOJ?! ZA SUSEDNIM STOLOM SRBI! A onda je stala cela kafana i desilo se za pamćenje, komši s juga srce puno! (VIDEO)
Slušaj vest
Na prvi pogled - obična večera. Šef osoblja, konobar iz Makedonije, posluživao je troje gostiju iz Kolumbije i Venecuele. Nedaleko od njih, za susednim stolom, sedeli su gosti iz Srbije. Ni sami nisu slutili da će večernja atmosfera krenuti sasvim drugim tokom.
A onda – pesma. Spontano, na opšte iznenađenje prisutnih, zapevale su se dve veoma popularne makedonske pesme. Granice između zemalja i kultura jednostavno su nestale – ostala je samo muzika i osećaj da se deli nešto istinski ljudsko i univerzalno.
Jedan slučajni susret pretvorio se u nezaboravnu uspomenu...
Kurir.rs/Instagram 017_dn
Reaguj
Komentariši