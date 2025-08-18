Slušaj vest

Na prvi pogled - obična večera. Šef osoblja, konobar iz Makedonije, posluživao je troje gostiju iz Kolumbije i Venecuele. Nedaleko od njih, za susednim stolom, sedeli su gosti iz Srbije. Ni sami nisu slutili da će večernja atmosfera krenuti sasvim drugim tokom.

A onda – pesma. Spontano, na opšte iznenađenje prisutnih, zapevale su se dve veoma popularne makedonske pesme. Granice između zemalja i kultura jednostavno su nestale – ostala je samo muzika i osećaj da se deli nešto istinski ljudsko i univerzalno.

Jedan slučajni susret pretvorio se u nezaboravnu uspomenu...

Kurir.rs/Instagram 017_dn

Ne propustiteDruštvoMA, JEL OVO STVARNO ILI JE MONTAŽA Gore mreže! Obukli sve hrvatsko a uhvatili u SRPSKO KOLO! Vije se užičko, snaše podvriskuju
screenshot-20240107-101430.jpg
KošarkaSPRSKO KOLO USRED KOLORADA - KAKVA MOTIVACIJA ZA JOKIĆA: Izašli na parket u našoj narodnoj nošnji i priredili šou za pamćenje! Njihovo ime je potpuni hit!
Screenshot 2025-02-13 112637.jpg
SrbijaSRBI NAPRAVILI ČUDO USRED PARIZA, ČAK IZ KOLA IZLAZILI DA IH VIDE: Opleli srpsko kolo, stao saobraćaj, Francuzi stali, pa gledaju
screenshot-20231019-095018.jpg
SrbijaOPAAA, GORI FEJSBUK! SLAVICA NAPRAVILA LOM NA LETOVANJU U GRČKOJ: Ludilo na brodu, ovako izgleda krstarenje na SRPSKI NAČIN! (VIDEO)
srpsko-kolo-moravac-grcki-brod-foto-facebook-printscreen.jpg
Društvo(VIDEO) E PA OVO JOŠ NISTE ČULI! JAPANCI SVIRAJU SRPSKE NARODNJAKE: Ovako samuraji razvaljuju Mesečinu, Đurđevdan i niški čoček!
japalkan-foto-youtube-printscreen-4.jpg