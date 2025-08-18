SLOBODA SE DUGO STIČE, A LAKO GUBI - ZATO SRBIJA MORA OSTATI VEČNA: Ministarka Đurđević na obeležavanju 220. godišnjice Boja na Ivankovcu
Ministar Milica Đurđević Stamenkovski je naglasila da je Bitka na Ivankovcu više od vojnog okršaja, jer je predstavljala prvu veliku pobedu srpskih ustanika nad regularnom vojskom Osmanskog carstva.
"Na ovom mestu postavljen je kamen temeljac srpskih težnjih da obnovimo slobodu i državu. Ivankovac je simbol odlučnosti jednog naroda da se otme iz ropstva i simbol jedinstva – kada su vojvoda i običan čovek, bogati i siromašni, stali u isti stroj za istu svetinju – za Srbiju", naglasila je Đurđević Stamenkovski.
Ona je navela da je sećanje na Ivankovac opomena da je naša sloboda plaćena žrtvom i krvlju naših predaka.
„Naš zadatak nije lak: mi moramo Srbiju da unapredimo, da stvorimo uslove da svako dete u njoj ostane i raste, da očuvamo identitet i sačuvamo svoje istorijsko pamćenje“, istakla je Đurđević Stamenkovski.
Ceremoniji polaganja venaca prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradova Loznice i Šapca, Mačvanskog i drugih upravnih okruga, predstavnici ambasada, udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, boračkih organizacija i brojni građani.