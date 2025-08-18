Slušaj vest

Slavici je 2022. godine rutinskim pregledom otkriven rak dojke u trećem stadijumu. Prošle godine otkrivene su promene na jetri na redovnom pregledu, i prema kontrolama tumor je označen kao teško izlečiv.

Ona je primala terapije u Pančevu, kao i u KBC Bežanijskoj kosi.

Nakon dve posete Anadolu klinici u Turskoj odlučeno je da se prima terapije, uradi kontrolni magnet glave i abdomena, kontrolni RT i biopsija. U toku uzimanja limfnih čvorova ispod desne miške otkriven je i težak oblik hidratenitisa gde se mora uključiti i biološka terapija.

Sredstva su potrebna za dalje terapije, kontrole, odlazak u Tursku, kao i putne troškove i troškove smeštaja.

Pošaljite SMS sa brojem 358 na 3800 i podržite Slavicu u njenom najvažnijem životnom zadatku – da ostane uz svoju porodicu i nastavi da širi dobrotu, kao što je to uvek činila.

Brojevi računa i drugi načini pomoći nalaze se na slici.