Slušaj vest

Intervju sa ambasadorom Republike Indonezije u Beogradu povodom godišnjice nezavisnosti Republike Indonezije.

Tokom ceremonije proslave godisnjice nezavisnosti Republike Indonezije u Beogradu ambasador Andreano Ervin dao je ekskluzivni intervju prvi put za našu televiziju i novine.

Foto: Morris Pandjaitan/Morris Pandjaitan's Photo

Ervin je istakao da je u Srbiji već dva meseca, kao i da mu se sviša naša zemlja.

- Izuzetno je i iznenađujuće. Još od davnih dana naša zemlja ima predivne odnose sa Srbijom i dovelo je do toga da puno Srba i puno Indonežana ostvaruju prelepe međuljudske kontakte, a to je nešto što ima neverovano veliku cenu, ali i za mene kao ambasadora jer je veoma bitno da su odlični odnosi između dve zemlje.

Foto: Morris Pandjaitan/Morris Pandjaitan's Photo

Objasnio je i da li mu se promenilo mišljenje o Srbiji posle dolaska.

- Ovo nije prvi put da sam slušao o Jugoslaviji tj. sada o Srbiji. Naime, u Indoneziji je veoma poznata Jugoslavija sa Josipom Brozom Titom i uvek kada se pričalo o Pokretu Nesvrstanih, uvek se ime Jugoslavije pominjalo, te je naravno Srbija koja je na neki način naslednica Jugoslavije, nastavila da čuva lepe odnose između naše dve zemlje i što se mene tiče, ne čudi me što se takvo prijateljstvo čuva i nastavlja da se čuva.

Foto: Morris Pandjaitan/Morris Pandjaitan's Photo

Ambasador je toplim rečima pozdravio sve na kraju intervjua.

- Zahvaljujem se puno i želim da pozdravim sve naše prijatelje u Srbiji i još jednom da izrazim želju i lepotu očuvanja prijateljstva između naše dve zemlje, kako na državnom nivou tako i među običnim ljudima.

Podizanje zastave Republike Indonezije u Beogradu Izvor: Morris Pandjaitan

Na kraju ceremonije dizanje crveno-bele zastave na jarbol, označilo je da je oficijalni deo završen i da počinje celodnevno druženje između ljudi iz Srbije i Indonezije, nebitno na čin, položaj, status, zvanje jer to se sada ne gleda. Važno je biti prjatelj i imati prijatelja.