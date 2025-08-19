KO DANAS U PODNE POGLEDA U SUNCE, VIDEĆE ČUDO Slavimo Preobraženje Gospodnje, stari narodni običaj održao se do danas! Evo čega se sve danas treba pridržavati
Posvećen je događaju kada se Isus Hrist preobrazio na gori Tavor pred svojim učenicima, pokazavši im svoju božansku prirodu. Sa njim su se pojavili i Mojsije i Ilija, a Bog Otac je izgovorio: „Ovo je Sin moj ljubljeni, Njega poslušajte.“
Preobraženje simbolizuje unutrašnju promenu čoveka, oboženje, duhovno uzdizanje. U teološkom smislu, to je potvrda božanske prirode Hrista i najava Njegovog vaskrsenja. Praznik nas poziva na pokajanje i preobražaj u ličnom i duhovnom životu.
U narodu postoji mnogo legendi i verovanja vezanih za ovaj dan:
Preobraženje vremena: Veruje se da se tog dana „preobražava“ priroda – počinju hladnije noći, i to je znak da se leto bliži kraju. Često se kaže: „Preobraženje — preobražava se i gora i voda.“
Zabrana rada: U nekim krajevima Srbije, smatra se velikim grehom raditi na ovaj dan, naročito težak fizički posao.
Legenda o suncu: Po narodnom predanju, na Preobraženje, u podne, „sunce zastaje i preobražava se“, i ko ga tada pogleda - može da vidi čudo.
Vreme za promenu: Ljudi veruju da se na Preobraženje menja ne samo vreme, već i čovekova duša. Zato je dobar trenutak da se nešto novo otpočne ili ostavi loša navika.
Običaji u Srbiji
Osvećenje grožđa: U crkvu se na Preobraženje nosi prvo ubrano grožđe da se osveti. Narod veruje da se tek nakon ovog praznika sme jesti grožđe.
Liturgija i pričešće: Mnogi pravoslavci idu u crkvu, prisustvuju Svetoj liturgiji i pričešćuju se.
Zadušnice (u nekim krajevima): U nekim delovima Srbije na Preobraženje se pale sveće za pokoj duše preminulih, iako to nije zvanično zadušni dan.
Slava: Preobraženje je slava mnogih porodica, manastira i crkava u Srbiji.