Deka Dule je živeo u prikolici, pod vedrim nebom, a sada u prelepom stanu

Nakon što je strašan požar progutao njegovu kuću u selu Korbevac kod Vranja, deka Dušan, kog svi od milja zovu deda Dule, ostao je bez ičega!

Spavao je pod vedrim nebom, u staroj prikolici za kola, bez jastuka, bez odeće, bez ijednog sećanja koje bi ga grejalo.

Jedino što mu je ostalo bio je njegov verni pas - saputnik u najtežim danima.

Ali danas, deda Dule, zahvaljujući humanitarcu Marku Nikoliću iz Vranja, više ne spava pod nebom, već u toplom, svetlom i sređenom domu.

Zidovi okrečeni u belo, nova kuhinja, nameštaj koji miriše na novo i mala bašta koja ga podseća da posle svake oluje dođe sunce - sve to je sada njegovo.

Od očaja do nade

Njegova potresna priča obišla je Srbiju kada je humanitarac Marko Nikolić objavio snimak zgarišta i dedine prikolice u kojoj je živeo. Na tom snimku, Dušan je jedva izgovarao kroz suze:

- Sve mi je izgorelo, spavam u prikolici za kola. Stavio sam filter umesto jastuka, ni jastuk nemam. Ovde sedim, ovde ručam, večeram ako uopšte jedem. Ovde mi je kuhinja, tu je i frižider. To mi je jedino kuče, mačka je stradala u požaru. Vatra mi je zahvatila ruku. Nemam gde da idem, sve mi je tu što je ostalo, moram tu da ostanem - kazao je deka kroz suze.

Te reči pogodile su ljude širom zemlje, koji su odmah odlučili da pomognu.

U rekordnom roku prikupljena su sredstva, stigli su majstori, a pomoćni objekat pored zgarišta pretvoren je u mali, ali potpuno funkcionalan dom.

Nova stranica života

Humanitarac Marko Nikolić, koji je predvodio akciju i koji je pomogao mnogim porodicama do sada, kaže da je ovo još jedan dokaz koliko dobrota ljudi može da promeni nečiji život.

- Danas je dan kada se piše nova stranica života. Deda Dule, čovek kome je požar odneo dom, uspomene i mir, danas ponovo staje na svoje noge. Kada je izgoreo krov nad njegovom glavom, ostao je samo pepeo i nebo iznad, ali nikada nije izgoreo njegov duh. Danas, deda Dule dobija novi život - novu kuću, ali i dokaz da ljubav, zajedništvo i humanost mogu da pobede i najveće tragedije. Njegove suze večeras nisu suze tuge, već suze zahvalnosti i radosti - napisao je Marko na Fejsbuku i dodao: