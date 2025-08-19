Deda Duletu sve izgorelo u požaru, gladan spavao pod vedrim nebom, a onda se desilo čudo: Ovo je pobeda humanosti, on nikada više neće biti sam!
Nakon što je strašan požar progutao njegovu kuću u selu Korbevac kod Vranja, deka Dušan, kog svi od milja zovu deda Dule, ostao je bez ičega!
Spavao je pod vedrim nebom, u staroj prikolici za kola, bez jastuka, bez odeće, bez ijednog sećanja koje bi ga grejalo.
Jedino što mu je ostalo bio je njegov verni pas - saputnik u najtežim danima.
Ali danas, deda Dule, zahvaljujući humanitarcu Marku Nikoliću iz Vranja, više ne spava pod nebom, već u toplom, svetlom i sređenom domu.
Zidovi okrečeni u belo, nova kuhinja, nameštaj koji miriše na novo i mala bašta koja ga podseća da posle svake oluje dođe sunce - sve to je sada njegovo.
Od očaja do nade
Njegova potresna priča obišla je Srbiju kada je humanitarac Marko Nikolić objavio snimak zgarišta i dedine prikolice u kojoj je živeo. Na tom snimku, Dušan je jedva izgovarao kroz suze:
Ovako je izgledala kuća deka Dušana.
- Sve mi je izgorelo, spavam u prikolici za kola. Stavio sam filter umesto jastuka, ni jastuk nemam. Ovde sedim, ovde ručam, večeram ako uopšte jedem. Ovde mi je kuhinja, tu je i frižider. To mi je jedino kuče, mačka je stradala u požaru. Vatra mi je zahvatila ruku. Nemam gde da idem, sve mi je tu što je ostalo, moram tu da ostanem - kazao je deka kroz suze.
Te reči pogodile su ljude širom zemlje, koji su odmah odlučili da pomognu.
U rekordnom roku prikupljena su sredstva, stigli su majstori, a pomoćni objekat pored zgarišta pretvoren je u mali, ali potpuno funkcionalan dom.
Nova stranica života
Humanitarac Marko Nikolić, koji je predvodio akciju i koji je pomogao mnogim porodicama do sada, kaže da je ovo još jedan dokaz koliko dobrota ljudi može da promeni nečiji život.
Ovako izgleda novi dom deka Dušana.
- Danas je dan kada se piše nova stranica života. Deda Dule, čovek kome je požar odneo dom, uspomene i mir, danas ponovo staje na svoje noge. Kada je izgoreo krov nad njegovom glavom, ostao je samo pepeo i nebo iznad, ali nikada nije izgoreo njegov duh. Danas, deda Dule dobija novi život - novu kuću, ali i dokaz da ljubav, zajedništvo i humanost mogu da pobede i najveće tragedije. Njegove suze večeras nisu suze tuge, već suze zahvalnosti i radosti - napisao je Marko na Fejsbuku i dodao:
- Ovo nije samo dom od cigle i betona - ovo je dom izgrađen od dobrote, topline i ljudskog srca. Deda Dule više nikada neće biti sam, jer smo mu svi mi porodica. Ovo je pobeda humanosti. Ovo je dokaz da kada se ujedinimo - stvaramo čuda - poručio je Marko.