Nakon što je strašan požar progutao njegovu kuću u selu Korbevac kod Vranja, deka Dušan, kog svi od milja zovu deda Dule, ostao je bez ičega!

Spavao je pod vedrim nebom, u staroj prikolici za kola, bez jastuka, bez odeće, bez ijednog sećanja koje bi ga grejalo.

IMG-d0b8996187c95568d2b2c6dc451fa3b7-V.jpg
Foto: Instagram instagram/Marko Nikolic

Jedino što mu je ostalo bio je njegov verni pas - saputnik u najtežim danima.

Ali danas, deda Dule, zahvaljujući humanitarcu Marku Nikoliću iz Vranja, više ne spava pod nebom, već u toplom, svetlom i sređenom domu.

Zidovi okrečeni u belo, nova kuhinja, nameštaj koji miriše na novo i mala bašta koja ga podseća da posle svake oluje dođe sunce - sve to je sada njegovo.

Od očaja do nade

Njegova potresna priča obišla je Srbiju kada je humanitarac Marko Nikolić objavio snimak zgarišta i dedine prikolice u kojoj je živeo. Na tom snimku, Dušan je jedva izgovarao kroz suze:

Ovako je izgledala kuća deka Dušana.

Deka Dušan izgubio kuću u požaru Foto: Printscreen/Instagram

- Sve mi je izgorelo, spavam u prikolici za kola. Stavio sam filter umesto jastuka, ni jastuk nemam. Ovde sedim, ovde ručam, večeram ako uopšte jedem. Ovde mi je kuhinja, tu je i frižider. To mi je jedino kuče, mačka je stradala u požaru. Vatra mi je zahvatila ruku. Nemam gde da idem, sve mi je tu što je ostalo, moram tu da ostanem - kazao je deka kroz suze.

Te reči pogodile su ljude širom zemlje, koji su odmah odlučili da pomognu.

U rekordnom roku prikupljena su sredstva, stigli su majstori, a pomoćni objekat pored zgarišta pretvoren je u mali, ali potpuno funkcionalan dom.

Nova stranica života

IMG-dfcebce201b22e8b08c47699bd08eb86-V.jpg
Foto: Instagram instagram/Marko Nikolic

Humanitarac Marko Nikolić, koji je predvodio akciju i koji je pomogao mnogim porodicama do sada, kaže da je ovo još jedan dokaz koliko dobrota ljudi može da promeni nečiji život.

Ovako izgleda novi dom deka Dušana.

Deka Dušan je zahvlajujući humanitarcu Marku Nikoliću dobio novu kuću i za njega je započeo novi život. Foto: Instagram Printscreen/Marko Nikolic

- Danas je dan kada se piše nova stranica života. Deda Dule, čovek kome je požar odneo dom, uspomene i mir, danas ponovo staje na svoje noge. Kada je izgoreo krov nad njegovom glavom, ostao je samo pepeo i nebo iznad, ali nikada nije izgoreo njegov duh. Danas, deda Dule dobija novi život - novu kuću, ali i dokaz da ljubav, zajedništvo i humanost mogu da pobede i najveće tragedije. Njegove suze večeras nisu suze tuge, već suze zahvalnosti i radosti - napisao je Marko na Fejsbuku i dodao:

- Ovo nije samo dom od cigle i betona - ovo je dom izgrađen od dobrote, topline i ljudskog srca. Deda Dule više nikada neće biti sam, jer smo mu svi mi porodica. Ovo je pobeda humanosti. Ovo je dokaz da kada se ujedinimo - stvaramo čuda - poručio je Marko.

