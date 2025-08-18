RHMZ PORED NAJAVE VREMENA, IZDAO I UPOZORENJE NA OVU METEOROLOŠKU POJAVU Ne odnosi se ni na oluju ni na visoke temoerature! Ovo utiče na sve nas (FOTO)
Kako je ranije najavio RHMZ, do kraja dana promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima ponegde sa kišom, a na jugu i istoku i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti.
Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju.
Najviša temperatura od 24 do 29 °C.
RHMZ izdao je još jedno važno upozorenje, a ne tiče se ni visokih temperatura, ni oluja i vremenskih nepogoda, već važne pojave na našim rekama, a to je nizak vodostaj.
- Na Savi i Dunavu nizvodno od Novog Sada vodostaјi će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Јadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoј Moravi, kao i na Zapadnoј i Јužnoј Moravi sa pritokama proticaјi su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu) - upozorava RHMZ.
Trenutna situacija sa vodostajima ukazuje na ozbiljnu sušu i klimatske probleme koje su ovo leto pogodile Srbiju.
Evo kakvo će vreme biti narednih dana: