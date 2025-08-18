Slušaj vest

Kako je ranije najavio RHMZ, do kraja dana promenljivo oblačno, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima ponegde sa kišom, a na jugu i istoku i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren, u Banatu i na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni, uveče u slabljenju.

Najviša temperatura od 24 do 29 °C.

RHMZ izdao je još jedno važno upozorenje, a ne tiče se ni visokih temperatura, ni oluja i vremenskih nepogoda, već važne pojave na našim rekama, a to je nizak vodostaj.

- Na Savi i Dunavu nizvodno od Novog Sada vodostaјi će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Јadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoј Moravi, kao i na Zapadnoј i Јužnoј Moravi sa pritokama proticaјi su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu) - upozorava RHMZ.

Trenutna situacija sa vodostajima ukazuje na ozbiljnu sušu i klimatske probleme koje su ovo leto pogodile Srbiju.

Evo kakvo će vreme biti narednih dana:

