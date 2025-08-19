Društvo
PRESEK STANJA NA PUTEVIMA U SRBIJI: Automobili čekaju sat vremena na Batrovcima, na ostalim prelazima kraće
Putnički automobili čekaju sat vremena za izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, dok na Preševu i Šidu čekaju po pola sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju samo prilikom izlaska iz Srbije na Batrovcima, gde su zadržavanja oko sat vremena.
AMSS je naveo da je u danima intezivnog putovanja potrebno više vremena za prolaz deonica gde su zbog radova aktuelne izmene u saobraćaju, kao i za prolazak najfrekventnijih graničnih prelaza.
