Putnički automobili čekaju sat vremena za izlaz iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci, dok na Preševu i Šidu čekaju po pola sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju samo prilikom izlaska iz Srbije na Batrovcima, gde su zadržavanja oko sat vremena.

AMSS je naveo da je u danima intezivnog putovanja potrebno više vremena za prolaz deonica gde su zbog radova aktuelne izmene u saobraćaju, kao i za prolazak najfrekventnijih graničnih prelaza.

