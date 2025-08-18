Slušaj vest

Pravo na prekid nečijeg života iz samilosti ili eutanazija zakonski je regulisana u Španiji, Belgiji, Holandiji i Luksemburgu, a od skoro je i Slovenija većinom u parlamentu usvojila ovakav zakon.

Koliko je Srbija daleko od ovakve regulative i zbog čega je i dalje to krivično delo?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je teolog Nebojša Lazić:

- Suštinski je anti-hrišćanski, sam pojam smrti iz milosrđa je romatiziranje suicida, što hrišćanstvo zabranjuje. Prvi put je eutanaziju sprovela nacistička Nemačka kada su izvršili eutanaziju na 72 hiljade ljudi koji su bili bolesni. Čovek sam sebe uzima u ulogu Boga, gospodara života i smrti, a mi nismo došli na ovaj svet svojom voljom. Često se govori o terminalnim stepenima bolesti, ali onda moramo da pogledamo da samo 4% ljudi se odlučuje na eutanaziju zbog nepodnošljive bolesti - kaže on.

Lazić dodaje da se eutanazija kosi i sa zakletvom lekara, jer su se oni zakleli da neće pružiti smrt ni iz milosrđa.

- Lekari sami kao hrišćani ne žele da učestvuju u ovoj vrsti suicida. Postoji i aktivna eutanazija, odnosno injekcija, dok je pasivna odbijanje korišćenja lekova. Ne postoji bolest koja nije psiho-somatska jer se vaša svest menja kada bolujete od neizlečive bolesti, pa se i javlja depresija i suicidnost. To pokazuju i studije, posebno kod onkoloških pacijenata. Suicidnost dolazi uz terminalne faze bolesti, nemate čistu svest i savest da bi odlučili o suicidu. Veliki broj pacijenata žele da živi, u razgovoru sa najboljim onkolozima su mi rekli da niko do sada nije zamolio da prekine život, već ga produži kako bi se pozdravili sa bližnjima, niko ne može čoveku da oduzme dostojanstvo - kaže Lazić.

On je onda dodao da ljudi koji u pelenama zbog bolesti dočekaju smrt i dalje imaju dostojanstvo, jer ga nisu sami sebi oduzeli.

- Pojavili su se primeri u svetu gde zbog blažih oblika anksioznosti, ili mladić iz Kalifornije koji je tražio eutanaziju jer je raskinuo sa devojkom. Postoje i druge zloupotrebe jer su ljudi nekad u većem bolu, nekad manjem, pa im je i volja promenljiva. Po istraživanjima SZO u Portugalu su ljudi u početnim stadijumima bolesti tražili eutanaziju, a kasnije od nje odustajali i birali da se bore - kaže teolog.

Bojan Ječmenica, advokat, rekao je da je za eutanaziju zaprećeno kaznom od 6 meseci do 5 godina:

- Naš zakon ne predviđa mogućnost eutanazije. Ipak, jedan od članova zakona iz 2015. godine predviđao je pravo na dostojanstvenu smrt. Ipak, taj zakon nikada nije usvojen - kaže Ječmenica.

