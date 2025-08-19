Slušaj vest

Profesor Zoran Ivošević, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije i osnivač i prvi predsednik Društva sudija Srbije preminuo je u 89. godini, u Beograde, prenose mediji.

Ivošević je rođen 7. decembra 1936. godine u Nišu. Završio je Pravni fakultet u Beogradu, gde je i magistrirao i doktorirao.

Bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, podsekretar za pravosuđe u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu, sudija udruženog rada Srbije i sudija Vrhovnog suda Srbije.

Napisao je više od 30 knjiga i oko hiljadu stručnih radova, a učestvovao je u pisanju više enciklopedijskih dela zbornika i ostalih kolektivnih publikacija.

Učestvovao je u izradi mnogih saveznih i republičkih zakona i koautor je Komentara Zakona o radu, u izdanju Službenog glasnika Republike Srbije.