- Dok sam vozio možda nekih 10 na sat zbog katastrofalne gužve u Paraliji policajac mi je prišao pitao me je gde idem, ja sam mu rekao da se vraćam nazad u hotel. Nakon toga je policajac bez ikakvog objašnjenja skinuo tablice sa auta i uzeo mi je vozačku dozvolu. Sutradan kad sam platio kaznu od 350€ otišao sam u policiju da preuzmem vozačku i tablice rekli su mi da sam se parkirao na pešačkom prelazu i zato mi je skinuo tablice, a da za taj prekršaj nije imao pravo da mi oduzme vozačku, pritom pešačkog prelaza uopšte nije bilo, i nije ni dostavio vozačku u policiji nego je zadržao kod sebe - naveo je on.