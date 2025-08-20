Slušaj vest

Ove sezone veliki broj turista je tokom letovanja u Grčkoj imalo problema sa lokalnom saobraćajnom policijom. Mnogi se žale na rigorozne mere, poput oduzimanja registarskih tablica i vozačkih dozvola, često bez jasnog objašnjenja ili opravdanog razloga.

Ovakve situacije dodatno opterećuju odmor i stvaraju neprijatnosti.

Takvu neprijatnost nedavno je doživeo i Aleksandar koji se požalio u Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Dok sam vozio možda nekih 10 na sat zbog katastrofalne gužve u Paraliji policajac mi je prišao pitao me je gde idem, ja sam mu rekao da se vraćam nazad u hotel. Nakon toga je policajac bez ikakvog objašnjenja skinuo tablice sa auta i uzeo mi je vozačku dozvolu. Sutradan kad sam platio kaznu od 350€ otišao sam u policiju da preuzmem vozačku i tablice rekli su mi da sam se parkirao na pešačkom prelazu i zato mi je skinuo tablice, a da za taj prekršaj nije imao pravo da mi oduzme vozačku, pritom pešačkog prelaza uopšte nije bilo, i nije ni dostavio vozačku u policiji nego je zadržao kod sebe - naveo je on.

Ne propustiteDruštvoKOLONA "OČERUPANIH" VOZILA SNIMLJENA U GRČKOJ Srbi parkirali na parking pa im poskidali tablice: Kazne su paprene VIDEO
skinute-tablice-na-automobilima-u-grckoj.jpg

Dodao je da ne zna zašto je policajac to učionio.

- Ne znam zašto je uzeo vozačku dozvolu ako nije imao pravo na to, ali eto samo sam hteo da podelim to sa svima koji letuju u Grčkoj i da znaju da je grčka policija u najmanju ruku bezobrazna. Želim svima da se lepo provedu na odmoru bez ovih problema - zaključio je Aleksandar.

Ne propustiteDruštvoSRBIMA SU GRCI ZBOG OVOG ODUZELI AUTO NA 6 MESECI! Vraćali se s mora, pa im preselo - građani podržali - "I TREBA DA IH KAZNE!" (VIDEO)
Očajna žena u Grčkoj
Novčanik'ZA TO SE NE SEKIRAJ, JER TE ČEKA ĆORKA': Svi opleli po Srbinu koji je odbio da plati kaznu od 200€ u Grčkoj - NE PIŠE MU SE DOBRO
gr.jpg
Društvo1.500€ ĆAO, KAO OD ŠALE! Za ovaj prekršaj Grci kažnjavaju nemilosrdno! Lista saobraćajnih kazni: Da prevarite sistem nema šanse
evzoni01-epa.jpg
InfoBizPORODICI IZ SRBIJE U GRČKOJ UZELI TABLICE, VOZAČKU, SAOBRAĆAJNU I MORAJU DA PLATE 700 EVRA! Zbog ovog prekršaja nagrabusili (FOTO)
1686137183-perfokorifotorina3.jpg

"GRČKA NAJJEFTINIJA, ALI NEMA SMEŠTAJA ZA MALE PARE" Seničić: Sezona bolja nego prošle godine, a OVO JE OMILJENA DESTINACIJA Izvor: kurir televizija