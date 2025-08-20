Aleksandru preseo odmor u Paraliji: Policajac mi je bez osnova uzeo dozvolu i zadržao je kod sebe! Postali su bezobrazni!
Ove sezone veliki broj turista je tokom letovanja u Grčkoj imalo problema sa lokalnom saobraćajnom policijom. Mnogi se žale na rigorozne mere, poput oduzimanja registarskih tablica i vozačkih dozvola, često bez jasnog objašnjenja ili opravdanog razloga.
Ovakve situacije dodatno opterećuju odmor i stvaraju neprijatnosti.
Takvu neprijatnost nedavno je doživeo i Aleksandar koji se požalio u Fejsbuk grupi "Grčka info".
- Dok sam vozio možda nekih 10 na sat zbog katastrofalne gužve u Paraliji policajac mi je prišao pitao me je gde idem, ja sam mu rekao da se vraćam nazad u hotel. Nakon toga je policajac bez ikakvog objašnjenja skinuo tablice sa auta i uzeo mi je vozačku dozvolu. Sutradan kad sam platio kaznu od 350€ otišao sam u policiju da preuzmem vozačku i tablice rekli su mi da sam se parkirao na pešačkom prelazu i zato mi je skinuo tablice, a da za taj prekršaj nije imao pravo da mi oduzme vozačku, pritom pešačkog prelaza uopšte nije bilo, i nije ni dostavio vozačku u policiji nego je zadržao kod sebe - naveo je on.
Dodao je da ne zna zašto je policajac to učionio.
- Ne znam zašto je uzeo vozačku dozvolu ako nije imao pravo na to, ali eto samo sam hteo da podelim to sa svima koji letuju u Grčkoj i da znaju da je grčka policija u najmanju ruku bezobrazna. Želim svima da se lepo provedu na odmoru bez ovih problema - zaključio je Aleksandar.