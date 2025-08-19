Radmilo Belić, Srbin iz Atine, o incidentima naših građana na letovanju u Grčkoj

Slušaj vest

Nakon što se juče na društvenim mrežama u grupama posvećenim letovanju u Grčkoj proširila informacija da su uhvaćeni Bugari kako fotografišu malu decu, oglasio se i poznati Srbin iz Atine Radmilo Belić.

On je u Fejsbuk grupi "Grčka info" upozorio sve roditelje na sledeće činjenice.

- Jedan od najrazvijenih oblika kriminala pored trgovine narkoticima i oružijem, je trgovina ljudima, a posebno trgovina decom. Kada se slikaju deca od strane nepoznatih ljudi, to može da bude za prodaju slika na internetu, ali i za mnogo teže slučajeve, a to je kidnapovanje dece. Decu kidnapuju za tri namene. Prva je za organizovanu pedofiliju, druga je za ilegalno usvajanje dece i treće za prodaju organa. Ove kriminalne grupe su vrlo organizovane, imaju izuzetnu finansijsku potporu i teško im je ući u trag - naveo je Belić.

Bugari uhvaćeni kako slikaju decu Foto: Shutterstock, Ilustracija

Naglasio je da zbog svega toga, svi roditelji moraju da budu maksimalno oprezni.

- Zato želim da vam napišem nekoliko saveta. Na svojim profilima, nemojte postavljati slike dece. Slike sa decom ne ostavljajte dostupne svakom. Neka vam deca budu stalno pod okom. Dovoljan je trenutak nepažnje da ona nestanu. Ukoliko primetite da neko slika decu, ukoliko ste u mogućnosti izvršite građansko hapšenje, oduzmite telefon ili fotoaparat osobi koja je slikala i pozovite policiju. Broj policije je 100, a ukoliko nemate lokalnu mrežu, okrenite broj 112 - istakao je i dodao:

- Uvek imajte na umu, posebno vi koji ste na severu Grčke, da više ne postoji granica sa Bugarskom i da eventualni otmičari u kratkom vremenskom roku mogu da napuste Grčku, bez ikakve granične kontrole. Ovim putem bez ikakvih granica, mogu ići i u Rumuniju, Mađarsku i po celoj zoni Šengena.

Podsetio je da po celoj Evropi i svetu, deca svakodnevno nestaju, kao i da procenat pronađene dece nije ohrabrujući.

- I u Srbiji pamtimo pre nekoliko godina, pokušaj otmice dece iz majčinih ruku u sred Beograda, gde je srećom policija uspela da uhapski otmičare. Pamtimo i slučaj male Danke Ilić, čija je sudbina i dalje nepoznata. Zato budite oprezni, jer deca su za svaki narod ono najvrednije. Oni su naša pokolenja i sve što radimo, radimo da bi njihovi životi bili lepši i bolji nego što su naši bili - zaključio je on.