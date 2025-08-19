Slušaj vest

Duci i njenoj porodici snašla je neprijatnost prilikom povratka iz Grčke. Ipak, oduševili su je postupci nepoznatih ljudi koji su im pritekli u pomoć.

To joj je kako je navela, vratilo veru da čovečanstvo i dalje postoji.

- Moram da podelim jedno lepo iskustvo, prosto sam zapanjena koliko smo mi u stvari još uvek ljudi, nada još postoji za čovečanstvo. Posle sedam dana u Paraliji juče krenemo kući za Srbiju, u kolima nas petoro uključujući dete sa posebnim potrebama, prvo nam skroz ispusti guma, svi su nam skretali pažnju i propuštali nas do prve pumpe, napumamo gumu i na prvu rupu eksplodira - napisala je Duca u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

Albanac pritekao u pomoć srpskoj porodici Foto: Printscreen Facebook/ Live from Greece

U Makedoniji na 40 stepeni pukla je dizalica, a potom i ključ.

- Stane prvi brat Makedonac i ima želju nema alat, i posle naši Srbi svi imaju želju, ali niko ljudi moji ono što nama odgovara, verovali ili ne dva sata je prošlo, i sve je išlo naopako, da bi na kraju stao Albanac koji nam je pomogao, i završio posao, dok se narod zaustavljao svi su pomagali, voda šta god, i na putu jedno veliko društvo i svako pomaže šta može, ne znam šta bih još dodala, samo ću reći - Braćo hvala vam veliko - zaključila je ona.