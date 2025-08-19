Slušaj vest

Sistem e-bolovanja trebalo bi da zaživi u svim zdravstvenim ustanovama, a za poslodavce do kraja godine, izjavio je za RTS Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja. Prema njegovim rečima, lekarima će biti olakšan posao, jer se više neće baviti administracijom.

U okviru pilot-projekta e-bolovanja, koji se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu, do sada je elektronskim putem otvoreno između 6.000 i 7.000 bolovanja.

Građani više nisu morali lično da nose doznake poslodavcu, a na isti način su i zaključivana bolovanja.

Potvrde o privremenoj sprečenosti za rad dostavljale su se od strane lekara i zdravstvenih ustanova, a poslodavac, u skladu sa zakonom, nema uvid u dijagnozu na osnovu koje je zaposleni na bolovanju.

Na nivou cele Srbije, ovakav sistem rada trebalo bi da zaživi od sledeće godine. Šta su pokazala prva iskustva?

Od lekara do poslodavca bez papira

Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja je objasnio da se pacijentu, prilikom posete lekaru, doznake šalju elektronskim putem, koje on potom može da prosledi poslodavcu.

"U budućnosti, od izabranog lekara do poslodavca će ići direktno i potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i doznaka. To će ići preko portala za poslodavce, koji je u pripremi“, ističe Radoman.

Prema njegovim rečima, lekari će biti rasterećeni administrativnih obaveza.

"Pacijenti bi trebalo da budu registrovani na portalu e-zdravlje, gde se nalaze svi njihovi zdravstveni podaci. To je portal sa širokim spektrom funkcionalnosti u oblasti zdravstva. Planiramo da u saradnji sa EU pomognemo građanima da nauče kako da ga koriste", navodi Radoman.

Napominje da očekuju da sistem e-bolovanja do septembra bude uspostavljen u svim zdravstvenim ustanovama, a do kraja godine i za sve poslodavce.