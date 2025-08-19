Slušaj vest

U Srbiji nasledničke rasprave često prerastaju u porodične ratove. Zakon predviđa nužne naslednike, decu i bračnog partnera, što često ograničava snagu testamenta. U praksi, kuće i zemljište najčešće budu povod sukoba, jer se teško dele. Neki roditelji odlučuju da imovinu podele još za života, kako bi izbegli sukobe nakon smrti, a o takvim primerima diskutovali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", advokat Nemanja Milošević i Smiljana Stanković, Udruženja penzionera "Mimoza".

- Koliko god da su porodice složne, kada dođe do trenutka podele imovine svako gleda sebe - istakla je Stanković na samom početku.

Stanković se zatim osvrnula na to čime se rukovode starija lica prilikom sastavljanja testamenta.

- Prva najvažnija stavka je kako se dete odnosi prema njima, da li je to neko ko će ih zaštiti u starosti. Druga stvar je kako će se naslednik ophoditi sa imovinom koju je dobio. Penzioneri su često pristrasni.

Milošević je podsetio da postoji pet naslednih redova, te je istakao da testament predstavlja značajno olakšanje, kako porodici, tako i sudstvu prilikom podele imovine,

- Postoji pet naslednih redova, a testament je u našem društvu veoma zastupljen. Obično se sve završi u roku od 3 do 4 meseca, a kada postoje sporovi, oni mogu trajati i više godina - rekao je on i dodao:

- Testamenti smanjuju sukobe, postoji i pravo na nužni deo, što je obično oko polovina od onoga što vam sleduje. Opredeljuje šta će se desiti. Sadržina testamenta je važna, ne sme imati manjkavosti.

