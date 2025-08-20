Slušaj vest

U svakodnevnom kontaktu sa ljudima često nailazimo na razne situacije, ali jedna stvar posebno je zapanjila jednog dostavljača iz Beograda.

On je na svom Tiktoku pod nikom "crazydriver097" podelio neprijatno iskustvo koje ga je šokiralo i ostavilo bez reči.

- Evo pitanje za ove ljude, da li je moguće da se ne kupate? Dolazim kod lika, sad donosim dostavu, 30 plus godina ima, nema više od 35. Toliko smrdi, da kad je otvorio vrata, smrad me zapljusnuo kad povratio nisam - rekao je ovaj dostavljač.

Naglasio je da to nije usamljen slučaj.

- Voda nije skupa, okupajte se. Nije ovo Uganda da nema vode. Ljudi ovo je Beograd, okupajte se. Uzmi šampon od koprive, vodu i operi se. Ljudi moji šta se sve dešava na ovom poslu, pa ovo nema nigde - dodao je on.