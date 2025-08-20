Slušaj vest

U svakodnevnom kontaktu sa ljudima često nailazimo na razne situacije, ali jedna stvar posebno je zapanjila jednog dostavljača iz Beograda.

On je na svom Tiktoku pod nikom "crazydriver097" podelio neprijatno iskustvo koje ga je šokiralo i ostavilo bez reči.

- Evo pitanje za ove ljude, da li je moguće da se ne kupate? Dolazim kod lika, sad donosim dostavu, 30 plus godina ima, nema više od 35. Toliko smrdi, da kad je otvorio vrata, smrad me zapljusnuo kad povratio nisam - rekao je ovaj dostavljač.

Ne propustiteNovčanikMARIJA DALA OTKAZ U BUTIKU I JAVILA SE NA OGLAS SA ZARADOM DO 300.000 MESEČNO: "Posao doživljavam kao da idem na kafu" POSLE OVOG POTEZA PRIHODI SE UVEĆALI
yubu.jpg

Naglasio je da to nije usamljen slučaj.

- Voda nije skupa, okupajte se. Nije ovo Uganda da nema vode. Ljudi ovo je Beograd, okupajte se. Uzmi šampon od koprive, vodu i operi se. Ljudi moji šta se sve dešava na ovom poslu, pa ovo nema nigde - dodao je on.

Ne propustiteNovčanikOD HONORARNOG POSLA ZARAĐUJE 6.000 EVRA: Pomogao je prijateljima i tako je počelo, a svi možemo to da radimo
kurir
Društvo"BAŠ ME BRIGA, NEĆU DA SE VRAĆAM" Beogradski dostavljač odlučio da progovori! Dnevno dostavi više od 100 paketa
1501-shutter.jpg
Novčanik"NUDE MI PLATU VEĆU OD 2.000 EVRA I MORAM DA RADIM 10 SATI, 6 DANA" Mladić dobio ponudu za posao u Srbiji: Da li je ovo moguće?
3183747-shutterstock2187010537-edit.jpg
Moj biznisGOSTI ILI DOSTAVLJAČ - KO IMA PREDNOST U RESTORANU? Ako jednu stvar ne ispune, ugostitelji plaćaju penale
3364602-kafic2-edit-copy.jpg

UZBEKISTANAC RADI KAO DOSTAVLJAČ U SRBIJI: Imam plaćenu avionsku kartu i stan, zarađujem više nego u Dubaiju Izvor: Kurir televizija