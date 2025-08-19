Slušaj vest

Od davnina se zna za blagotvorna svojstva surutke, nus proizvoda koji nastaje u postupku proizvodnje sira. U nekadašnjim bakinim kuhinjama se surutka koristila kao lek za razne bolesti, a nauka je pokazala da stari nisu grešili. Surutka je danas traženija negi ikad, a Kurir televizija istraživala je na koje načine se koristi.

Porodica Kovačević iz Gornje Atenice kod Čačka je kozarstvom počela da se bavi pre 15 godina iz hobija. Tada su nabavili par koza kako bi uvek imali sveže mleko i zdrav sir.

Foto: Kurir Televizija

- Svake godine imamo veću potražnju, najviše se traži surutka trenutno, kako dosta ljudi ima problema sa jetrom i to je preporučeno od strane zdravstvenih radnika - kaže Miloš Kovačević, iz Gazdinstva Kovačević Gornja Atenica.

U procesu proizvodnje mlečnih proizvoda od kozijeg mleka učestvuje čitava porodica i svako ima svoje zaduženje.

Prema oceni stručne javnosti, surutka je pravi melem za ljudski organizam jer sadrži visoko iskoristive proteine, malu količinu masti i ugljenih hidrata, kao i brojne vitamine.

- Dobrobit surutke je u tome što vrši detoksikaciju organizma, izuzetno je dobra kod masne jetre jer obnavlja ćelije, lako je svarljiva, tako da je dobra kod oporavka organizma posle treninga ili posle fizičke aktivnosti - objašnjava Mladen Dakić, dipl. nutricionista dijetetičar Specijalne bolnice Atomska banja.

