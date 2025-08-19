Slušaj vest

Ministar je istakla da je Cerska bitka bila više od sudara dve vojske, bila je sudar svetova, civilizacija i vrednosti. Kako je naglasila, Cer je postao dokaz da pravda može pobediti silu, da istina može nadjačati laž i da mali narod može stati na put velikoj carevini.

"Ovde se istorija nije učila iz knjiga, već iz života – iz žrtve i iz podviga. U ovim krajevima je svaka kuća istorija, jer je na svakom pragu ispraćen vojnik i svako ognjište je ponelo bol, ali i ponos", navela je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je srpski narod tada odlično znao da je cena slobode veća od cene opstanka. Kako je naglasila, pobeda vojske vojvode Stepe Stepanovića nije uzdrmala samo austrougarsku vojsku – ona je podigla moral celog savezničkog sveta.

Milica Đurđević Stamenkovski na godišnjici 111. godišnjice Cerske bitke

Đurđević Stamenkovski je istakla da svi zajedno treba da žrtvu onih koji su nam ostavili najveći dar – slobodu, nikada ne zaboravimo.

"Njihov marš u večnost, mora biti naš korak u budućnost. Mi, kao njihovi potomci, moramo biti dostojni njihove hrabrosti i moramo sačuvamo njihov zavet. Ne smemo dozvoliti da nam bilo ko ruši i deli našu zemlju i ne smemo dopustiti da Srbija bude mala, ako je srce njenog naroda veliko", zaključila je ministar.