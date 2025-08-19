Slušaj vest

Marko Čubrilo objavio je danas najnoviju vremensku prognozu u kojoj predviđa da će narednih dana biti uglavom suvo i sve toplije, a da će u petak doći osveženje uz grmljavinske pljuskove kao i da će za vikend biti svežije.

- Do četvrtka bi nad većim delom regiona bilo suvo i polako sve toplije, samo je danas na krajnjem jugoistoku i istoku moguća pojava pljuska. Najtopliji dan će biti četvrtak kada bi na ostoku, jugoistoku i središniim deloma regiona lokalno moglo bitri i oko 36 stepeni Celzijusa. Istog dana na zapadu regiona i severnom Jadranu pogoršanje uz grmljavinske pljuskove i osveženje. U toku noći ka petku su nad severim delovima regiona moguće predfrontalne nestabilnosti dok se u petak nad većim delom regiona očekuje pogoršanje uz kišu, grmljavinske pljuskove, a biće uslova i za lokalne nepogode. Trenutno su CAPE vrednosti vrlo visoke i kreću se i preko 2000J/kg te je moguća pojava jakog vetra i tuče/grada - piše Čubrilo.

Kako ističe, za vikend pred nama se očekuje stabilno vreme ali svežije uz ređu pojavu pljuskova ili slabe kiše. Duvaće severozapadni vetar.

- U petak maksimumi od oko 18 na zapadu do oko 33 na jugoistoku regiona, a za vikend od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Duž Jadrana pojava pljuskova uz buru. Početkom sledeće nedelje bez vrućine uz temperature oko proseka i moguće prolazno naoblačenje uz pljuskove u sledeću sredu. Maksimumi od 22 do 28 stepeni Celzijusa, što je oko proseka za ovaj deo godine. Oko 27. avgusta će do Evrope stići transformisani ostaci tropskog ciklona (uragana) Erin. On neće direktno uticati na vreme kod nas ali će diktirati razvoj sinoptike nad Evropom za kraj avgusta i početak septrembra te se trenutno posle 28. avgusta javlja velika nesigurnost u razvoju vremena. Neki modeli već oko 1. septembra simuliraju novo pogororšanje i osveženje, dok drugi simuliraju nov topao talas koji bi potrajao prvih 4-5 dana u septrembru - predviđa Čubrilo.

Kada je reč o dugoročnoj prognozi, do sredine septembra predviđa da će biti dosta letnjih i vrućih dana uz prolazna osveženja, dok se u drugom delu meseca već očekuje osetno svežije vreme i lagani kraj leta.

