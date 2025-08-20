Nikola pravi čokolade od meda: Više od decenije razvija održivo pčelarstvo, a još po jednoj stvari je poseban
Nikola Gavrilović iz Aranđelovca bavi se održivim pčelarstvom još od 2011. godine, a njegov rad postao je prepoznatljiv ne samo po medu vrhunskog kvaliteta već i po originalnim proizvodima od pčelinjeg voska i meda.
Njegove pčele žive isključivo na sopstvenom medu, bez veštačke prihrane, a on ih štiti od parazita isključivo organskim supstancama. Posebnost njegovog pristupa jeste i to što košnice ne seli samo na velike, komercijalne paše već i na manje i mirne, poput šumskog vreska ili planinskih livada. Svoj koncept nazvao je "savršen med", jer, kako kaže, ne ometa pčele u njihovom prirodnom radu i često im omogućava boravak u zaštićenim rezervatima prirode.
Pored meda, Gavrilović pravi i proizvode koji se sve više traže - slavske i ukrasne sveće od čistog pčelinjeg voska. Za razliku od parafinskih, voštane sveće imaju prirodnu boju i miris, a u njegovoj radionici nastaju i posebne sveće poput slavskih, istorijskih figura ili romantičnih poklona:
- Želeo sam da obnovim ugled prave voštane sveće, s prirodnom bojom i prirodnim mirisom, bez ikakvih dodataka. Pravim sveće za sve prilike: slavsku sveću, istorijske sveće poput našeg Karađorđa i grčke Miloske Venere, razne romantične i rođenđanske sveće.
Cene šarolike
Kupci prepoznaju kvalitet
Naš sagovornik kaže da je pčelarstvo slobodan rad u prirodi bez gazde nad glavom.
- Kroz taj posao mogu da se kreativno izrazim, kroz originalnost i kvalitet mojih proizvoda - kaže on. Cene njegovih proizvoda zavise od vrste, veličine i količine:
- Najmanje dve voštane sveće koštaju 50 i 100 dinara, a najveće tri sveće po 1.200 dinara. Med košta od 750 dinara za pola kilograma najjeftinijeg meda do 3.000 dinara za kilogram najskupljeg meda. Moji stalni kupci i ne postavljaju pitanje cene, znaju da će kod mene pronaći med maksimalnog kvaliteta.
Novina u njegovoj ponudi su medni kremići i čokolade od meda, koje pravi od svega četiri sastojka: sopstvenog meda, organskog kakao putera, kakao praha i lešnika. Reč je o probnim proizvodima, ali već sada privlače pažnju jer u sebi kombinuju izuzetno kvalitetne i zdrave namirnice.
- Nisam želeo da spajam moj med s bilo čim, već samo s najkvalitetnijim sastojcima, kako bi svaka čokolada imala i snažno lekovito dejstvo - objašnjava Nikola za Kurir.
Tako ovaj pčelar iz Aranđelovca uspešno spaja tradiciju i inovaciju: uz prirodni med, kupci kod njega mogu pronaći i voštane sveće za svaku priliku, ali i jedinstvene čokolade od meda.
Inače, kako kaže, broj košnica koje gaji se menja iz sezone u sezonu, a zbog učestalih krađa nije želeo da otkriva koliko ih ima. Kaže i da od pčelarstva može da se živi.
- Jedino premeštanje košnica s paše na pašu može da obezbedi stalne prihode, ali to nikad po prihodima ne može da dostigne radno mesto u industriji, jer svaka poljoprivreda je niskoprofitabilna delatnost, s puno ulaganja. Pčelarstvo je grana poljoprivrede sličnija lovu nego modernoj poljoprivredi, nikad se ne zna koliko će biti "ulovljenog meda" određene sezone, prinosi se ne mogu uopšte planirati unapred, jer kad je kišna i hladna sezona, ne postoji tehnika pčelarenja koja može da donese bogat prinos - priča nam on.
Napad na Goliji
Medved rastrgao košnicu
Nikola se osvrnuo i na napad medveda u junu 2023. godine na test košnicu koju je odneo na Goliju.
- Doživeo sam napad medveda na pčelinjak! To je uradio tokom noći, a samo on ima potrebnu snagu da skoro potpuno smrvi drevne delove košnice. Medvedu se toliko dopao sadržaj košnice da je pojeo sve što se moglo pojesti, svaku mrvu meda - priča Nikola, dodajući da je puka sreće što se napad desio pre nego šta je na pašu izvezao pun kamion s košnicama.