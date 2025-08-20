Cene šarolike

Kupci prepoznaju kvalitet

Naš sagovornik kaže da je pčelarstvo slobodan rad u prirodi bez gazde nad glavom.

- Kroz taj posao mogu da se kreativno izrazim, kroz originalnost i kvalitet mojih proizvoda - kaže on. Cene njegovih proizvoda zavise od vrste, veličine i količine:

- Najmanje dve voštane sveće koštaju 50 i 100 dinara, a najveće tri sveće po 1.200 dinara. Med košta od 750 dinara za pola kilograma najjeftinijeg meda do 3.000 dinara za kilogram najskupljeg meda. Moji stalni kupci i ne postavljaju pitanje cene, znaju da će kod mene pronaći med maksimalnog kvaliteta.