Prelepa kuća u Šepšinu prodaje se za 35.000 evra

Za sve koji sanjaju o životu u miru, okruženi zelenilom, ali ipak blizu gradske vreve, stiže odlična prilika. Na prodaju je kuća površine 80 kvadratnih metara u selu Šepšin, udaljenom samo 40 minuta od Beograda i desetak minuta od Mladenovca.

Ova nekretnina, kako se navodi na Fejsbuk stranici "Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina" smeštena je na prostranom placu od 16 ari, savršenom za odmor, baštovanstvo ili čak dodatne sadržaje po želji.

Kuća poseduje trofaznu struju i bunarsku vodu, dok asfaltni prilaz omogućava lagan pristup tokom cele godine.

Okolina je izuzetno mirna, sa čistim vazduhom i prirodnim ambijentom - idealno mesto za sve koji žele da pobegnu od gradske gužve i stresa.

