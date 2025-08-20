Slušaj vest

Za sve koji sanjaju o životu u miru, okruženi zelenilom, ali ipak blizu gradske vreve, stiže odlična prilika. Na prodaju je kuća površine 80 kvadratnih metara u selu Šepšin, udaljenom samo 40 minuta od Beograda i desetak minuta od Mladenovca.

Kuca1.png
Foto: Fejsbuk Printsrceen

Ova nekretnina, kako se navodi na Fejsbuk stranici "Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina" smeštena je na prostranom placu od 16 ari, savršenom za odmor, baštovanstvo ili čak dodatne sadržaje po želji.

Kuća poseduje trofaznu struju i bunarsku vodu, dok asfaltni prilaz omogućava lagan pristup tokom cele godine.

Kuca5.jpg
Foto: Fejsbuk Printsrceen

Okolina je izuzetno mirna, sa čistim vazduhom i prirodnim ambijentom - idealno mesto za sve koji žele da pobegnu od gradske gužve i stresa.

Prelepa kuća sa velikim imanjem u Šepšinu je idealna za oni koji hoće da pobegnu iz gradske buke Foto: Fejsbuk Printsrceen

Manja kuća je već uknjižena, dok veća pruža mogućnost legalizacije, što pruža dodatnu fleksibilnost za buduće vlasnike. Cena ove nekretnine iznosi 35.000 evra i, s obzirom da joj ne trebaju velika ulaganja, savršena je prilika za one koji vole prirodu i hoće da za sobom ostave buku velegrada.

Ne propustiteDruštvoPrelepo seosko domaćinstvo sa čak 2 kuće prodaje se za svega 13.500 evra: Ima vodu, struju, pomoćne objekte i raj je za one koji maštaju o seoskom životu!
kucaaaaa.png
NekretnineNa prodaju dve kuće na samo sat vremena od Beograda po ceni manjeg stana u prestonici: Lepe, sređene, sa novim stvarima, samo šume vrede 40.000 evra!
Kuca.jpg
DruštvoRaj na severu Vojvodine za smešne pare: Kuća u Đali za samo 12.000€, može i dogovor! Ima struju, vodu, baštu, veliko dvorište, a cena kao polovni auto!
kuca.jpg
DruštvoSkoro, pa džabe! Celo domaćinstvo u ovom bajkovitom mestu se prodaje za svega 10.000€: Kuća je na sprat, njiva ima 60 ari, a ovo posebno privlači pažnju!
Kuca11.png