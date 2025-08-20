Nadomak Beograda na prodaju kuća sa velikim imanjem, cena intrigantna: Čist vazduh, lepa priroda, idealno za beg od gradske gužve
Za sve koji sanjaju o životu u miru, okruženi zelenilom, ali ipak blizu gradske vreve, stiže odlična prilika. Na prodaju je kuća površine 80 kvadratnih metara u selu Šepšin, udaljenom samo 40 minuta od Beograda i desetak minuta od Mladenovca.
Ova nekretnina, kako se navodi na Fejsbuk stranici "Prodaja povoljnih kuća i placeva Beograd i okolina" smeštena je na prostranom placu od 16 ari, savršenom za odmor, baštovanstvo ili čak dodatne sadržaje po želji.
Kuća poseduje trofaznu struju i bunarsku vodu, dok asfaltni prilaz omogućava lagan pristup tokom cele godine.
Okolina je izuzetno mirna, sa čistim vazduhom i prirodnim ambijentom - idealno mesto za sve koji žele da pobegnu od gradske gužve i stresa.
Manja kuća je već uknjižena, dok veća pruža mogućnost legalizacije, što pruža dodatnu fleksibilnost za buduće vlasnike. Cena ove nekretnine iznosi 35.000 evra i, s obzirom da joj ne trebaju velika ulaganja, savršena je prilika za one koji vole prirodu i hoće da za sobom ostave buku velegrada.