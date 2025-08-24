Slušaj vest

U Srbiji važi nepisano pravilo da se sestra nikada ne prihvata nasledstva u korist brata.

"Udaće se i imaće svoju kuću, a kod brata i snaje treba da dođe u goste i da im ništa ne uzima", govorili su naši stari. Tako je učena i Slavica iz Jagodine, ali ju je baba savetovala drugačije. Danas joj je, kaže, zahvalna na najvrednijoj životnoj lekciji. Ovo je njena priča.

Moj brat Dragan je, mislila sam, najbolji čovek na svetu. Od malih nogu smo sve delili – slaktiše, pare koje nam je familija davala, igračke. Roditelji su mi ceo život govorili: "Ćerko, nemoj ti ništa da uzimaš od Dragana. Ostavi sve njemu. Udaćeš se, imaćeš ti od muža." Ćutala sam, gledala sam u pod i klimala glavom, jer sam tako vaspitana – da ne kontriram, da se ne zameram, da budem dobra sestra. Ali moja baba Slavka, mamima mama, po kojoj sam dobila ime, od malih nogu mi je govorila da mi pripada isto koliko i mom bratu Draganu i da nikako ne odustajem od svog dela nasledstva – kad za to dođe vreme.

Znala je baba Slavka zašto mi je to govorila. Ona i njene sestre su sve ostavile braći, a oni se oženili nekim lenčugama koje su došle na "gotov kapital". Babu i njene sestre nikad nisu dočekale kako priliči. Baba se pokajala što je poslušala svoje roditelje, pa nije htela da i ja napravim istu grešku.

"Sine, nemoj da ostavljaš ništa. Uzmi svoj deo, ne otimaj, ali uzmi jer ti pripada. Nemoj da budeš luda kao ja i moje sestre, nisi ti sa ulice. Ako te brat i snaja ne budu poštovali, to nek služi njima na čast", govorila mi je baba.

Te reči su mi zvonile u ušima kada sam, posle očeve sahrane, sela s advokatom i rekla: "Imam pravo na svoj deo i ne odustajem."

Nastala je tišina. Duga, gorka, ledena tišina. Brat Dragan je oborio glavu. Snajka me je prostrelila pogledom kao da sam joj sve najrođenije pobila. Komšije su me ogovarale: "Kako je samo mogla tako nešto da uradi rođenom bratu, pa još sinu jedincu?! On je muškarac, ima troje dece, ona bi trebalo da pusti, nek njoj njen muž obezbedi..."

A ja sam ćutala i u sebi brojala: jedno moje dete, drugo, treće. Pa šta su oni, manje vredni od dece mog brata? Volim ih, ne razdvajam njegovu decu od moje, pa sam mislila da će i on tako da postupi. Prevarila sam se. Posle nekoliko meseci dogovora, natezanja i pasivne osude, dobila sam ono što mi pripada – deo zemlje i staru kuću na selu. Bratu je ostao stan u Jagodini.

"Kad nemaš ništa, nemaš ni glas"

Danas, godinama kasnije, u toj kući pravim zimnicu. Imam svoju malu baštu, uzgajam paradajz, papriku, sadim krompir. Deca dolaze vikendom, sad već sa svojom decom, muž popravi nešto oko kuće, a ja ih dočekam sa toplom pitom i osmehom. Niko mi nije dao ništa. Sve što imam – uzela sam, jer sam imala pravo.

Brat mi se ne javlja. Neću da lažem, to boli, čupa srce. Ali otkako sam na ostavinskoj raspravi rekla da se neću odreći svog dela nasledstva, nije me nikada pitao ni kako deca, ni treba li mi nešto. Tako da... valjda smo kvit.

I danas kažem svakoj ženi: Ne odriči se imovine! Ne zbog mira u kući, jer tog mira neće biti kad dođu prazni dani i tišina. Uzmi ono što ti pripada. Kad nemaš ništa, nemaš ni glas. Tako sam naučila i moje ćerke, a sinu sam rekla da ne sme ni da pomisli da sestrama uskrati ono što im pripada. Ako vidim da će da se predomisli, idem pravo kod notara da napišem testament.

A babi... Babi palim sveću svake nedelje i zahvaljujem joj u sebi. Ona mi je spasila život, iako više nije tu. Njene reči su me probudile. Da nije nje, možda bih i dan-danas ćutala i gledala u pod, dok drugi broje moju tišinu kao slabost.