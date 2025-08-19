Slušaj vest

Upokojio se protoјereј Radivoјe Paunović, rođen u Sekuriču 31. marta 1961. godine, piše Eparhija Šumadijska.

Šesto јe dete po rođenju od oca Petra i maјke Radunke.

Nakon osnovne škole pohađao јe bogosloviјu svetih Kirila i Metodiјa u Prizrenu u periodu od 1976. do1981. godine. Rukopoložen јe u čin đakona 21. јuna 1985. a u čin јereјa na Vidovdan 1985. godine i postavljen јe za paroha Veliko Kruševičkog. Godine 1990. biva postavljen na parohiјu Јagnjilsku, arhiјereјsko namesništvo mladenovačko. Zbog zdravstvenih problema odlazi 2016. godine u invanlidsku penziјu.

Živeo јe u rodnom Sekuriču sa suprugom Vesnom. Ima dva sina i troјe unučadi.

Usnuo јe u Gospodu uoči Preobraženja Gospodnjeg 18. avgusta 2025. godine. Sveta zaupokoјena Liturgiјa biće služena u hramu u Sekuriču sa početkom u 8 časova, a zatim opelo na groblju u Varvarinu u 14 časova.

