Umesto čarobnih izleta po Jonskim ostrvima, grupa od gotovo 40 turista doživela je neprijatno iskustvo na potezu Parga - Preveza.

Naizgled bezazleni flajeri ostavljeni na automobilima, sa primamljivom ponudom obilaska Paksosa, Antipaksosa i Krfa, pokazali su se kao mamac za prevaru.

Turistima je obećan i obilazak prelepog Krfa, ali se to nije desilo Foto: Shutterstock

Kako navodi jedna turistkinja iz Srbije, muškarac koji se predstavlja imenom Pavle organizuje navodne ture, a turisti na kraju ostaju i bez izleta i bez novca.

Turisti došli na obećani obilazak Jonskih ostrva i shvatili da su prevareni Foto: Facebook prinscreen Grčka info

- Htela bih da uputim ljude na prevaranta na potezu Parga - Preveza. Ostavlja flajere na kolima, za izlete na Paksos i Antipaksos, Krf i predstavlja se kao vodič. Prvi put kada smo se čuli sa njim rezervisali smo tu turi, ali ujutru u 7.20 sati je poslao poruku da imaju informaciju da se očekuju veliki talasi i da ne smeju da voze. Pomerio nam je za sutradan, navodno manja tura obilaska ostrva. I mi pristanemo iako nam je bilo sumnjivo, jer je more bilo nikad mirnije. I naravno, ipak, krenemo iz Vrahosa ka Pargi, kad on nedostupan... - napisala je jedna žena, a objavljeno je na Fejsbuk stranici Grčka info.

Čak 27 turista je otišlo tamo, a njega nije bilo.

Kada su turisti stigli u Pargu shvatili su da su prevareni Foto: Privatna Arhiva

- Takođe daje lokaciju parkinga gde treba da se dođe i to je gratis. Tamo smo zatekli još 12 ljudi koje je isto on prevario. Predstavlja se kao Pavle - navela je ona.