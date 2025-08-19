Slušaj vest

Na letovanju u Grčkoj od 1. juna do danas umrlo je čak 30 naših državljana, pokazuje zvanična statistika! Iako je bilo slučajeva utapanja, najčešći uzrok smrti su zapravo bili srčani problemi, te stručnjaci upozoravaju da starije osobe, posebno one s hroničnim oboljenjima, primene posebne mere opreza!

Ilustracija Foto: Shutterstock

Naime, Generalni konzulat Srbije u Solunu od 1. juna 2025. godine je, kako su naveli za Kurir, izdao ukupno 23 sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka državljana Srbije.

- U većini slučajeva uzrok smrti je bio ishemija miokarda - navodi se u odgovoru ovog konzulata.

S druge strane, u našoj ambasadi u Atini su nam poručili da nemaju pun uvid u podatke o broju preminulih državljana Srbije jer ih policija ne obaveštava uvek, nego jedino u slučaju da je smrt bila nasilna, iznenadna ili ako ne mogu da pronađu srodnike preminule osobe.

Utapanje i bolest

- Ambasadu o smrti obaveštavaju najčešće srodnici, ukoliko je sahrana u Srbiji, pa tom prilikom traže sprovodnicu za prevoz tela. Od juna Ambasada Srbije u Atini izdala je sedam sprovodnica, dva su bile smrt utapanjem u moru, radi se o starijim osobama, a ostali su preminuli u bolnici usled dužih i komplikovanijih bolesti - naveli su u ambasadi.

Foto: Shutterstock

Grčka je, inače, ubedljivo najpopularnija destinacija za srpske turiste, a procene govore da tokom sezone tamo letuje između 800.000 i 1.100.000 naših građana. Mnogim Srbima odlazak na letovanje u Grčku znači uživanje u lepim plažama, mirisu mora i girosu. Međutim, za čak tridesetak porodica ovo leto će ostati zauvek obeleženo tugom.

Poslednji u nizu smrtnih slučajeva u Grčkoj bio je državljanin Srbije (61) koji je u nedelju preminuo u mestu Nea Vrasna kod Soluna.

Nesrećni muškarac izvučen je iz mora bez svesti. Ekipa hitne pomoći mu je odmah pružila prvu pomoć, ali, nažalost, bezuspešno. Pre desetak dana jedna Srpkinja je preminula na plaži u oblasti Evija. Njoj je, kako su pisali mediji, pozlilo kad je krenula da izađe iz vode.

Saveti za turiste - Izbegavajte najtopliji deo dana i ne izlazite na plažu između 10 i 17 časova - Nikad ne skačite naglo u hladnu vodu, već postepeno ulazite - Pijte dovoljno tečnosti, pre svega vode, a izbegavajte alkohol i gazirana pića - Stariji i osobe s hroničnim oboljenjima (srce, pritisak, šećer) treba da se konsultuju s lekarom pre puta - Redovno uzimajte svoju terapiju - Plivajte tamo gde ima spasilaca - Ne kupajte se na plažama označenim crvenom zastavicom, to jest gde ima velikih talasa i jakih struja

Četrdesetčetvorogodišnji muškarac je početkom avgusta izvučen bez svesti s plaže Nei Pori u Pijeriji. Ovo su, nažalost, samo neki od skorašnjih primera.

Ishemija miokarda

Ishemija miokarda, koja se pominje kao najčešći uzrok smrti, predstavlja, kako kaže za Kurir kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić, smanjen dotok krvi u srčani mišić.

Foto: Kurir Televizija

- Ishemija predstavlja nedovoljnu snabdevenost organa krvotokom. To nije mnogo opasno kad su u pitanju ruke, noge ili mišići, ali je jako opasno za centralni nervni sistem - mozak, kao i za srčani mišić. Smanjeni dotok krvi u srčani mišić se, međutim, neće završiti letalno ukoliko prethodno nije postojalo neko suženje na tim krvnim sudovima - objašnjava dr Ristić, koji kaže da visoke temperature jesu nepovoljan faktor.

- Normalna temperatura našeg tela je 36-37 stepeni. Sve što je iznad toga izaziva širenje krvnih sudova i automatski pad krvnog pritiska, a temperatura na plaži na suncu je i 50 stepeni. Pad krvnog pritiska kod osoba čiji su krvni sudovi odranije suženi može dovesti do infarkta i to se, nažalost, može završiti letalno - kaže dr Ristić, dodajući da je bitno, posebno za starije osobe, da izbegavaju sunce u najtoplijem delu dana - od 10 do 17 sati.

Foto: Shutterstock

Takođe, velika razlika između temperature mora i vazduha za neke grupe može biti pogubna.

Hronologija 17. avgust - Srbin (61) izvučen iz mora bez svesti u oblasti letovališta Nea Vrasna kod Soluna 10. avgust - Državljanka Srbije preminula na plaži u oblasti Evija 5. avgust - Žena (66) iz Srbije utopila se u mestu Nidri na Lefkadi 31. jul - Mladić iz Srbije (22) stradao u saobraćajnoj nesreći kod Soluna 27. jul - Muškarac (46) iz Srbije utopio se na Lefkadi, na plaži Egremni 17. jul - Muškarac izvučen bez svesti iz mora u oblasti popularnog letovališta Olimpik bič, pored Paralije 16. jul - Beba stara svega godinu dana ugušila se na plaži Ormos Panagijas na Sitoniji od kikirikija 5. jun - Državljanka Srbije (77) pronađena mrtva na plaži Makrigijalos, u oblasti Pijerija