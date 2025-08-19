Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas, u vojnom kompleksu „Ušće“ u Beogradu, vojnoj svečanosti povodom obeležavanja 110. godišnjice Rečne flotile i Dana roda rečnih jedinica.

Čestitajući praznik, ministar Gašić rekao je da je Rečna flotila danas veoma važan sastav Vojske Srbije i da njeni pripadnici svojim znanjem, hrabrošću i disciplinom neguju tradiciju, grade nove kapacitete i razvijaju sposobnosti prateći savremene bezbednosne izazove.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Uloga Rečne flotile u zaštiti građana i imovine u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih tehničko-tehnoloških opasnosti i nesreća na i u zahvatu vodnih puteva je, takođe, ključna. Imali smo prethodnih godina priliku da se uverimo u umeće i sposobnosti njenih pripadnika koji su, u kriznim situacijama, bili na visini zadatka – istakao je ministar odbrane.

On je pripadnicima Rečne flotile poželeo da ih u zaštiti naših reka prati snažno zdravlje i junačka sreća.

- Rečni putevi Srbije nisu samo prirodne linije – one su arterije života, trgovine, kulture i zajedništva i uvek su čuvane sa posebnom pažnjom i odanošću, a vaša uloga u tome je nezamenljiva. Neka vam žrtva i posvećenost vaših prethodnika tokom istorije duže od jednog veka bude vodilja kako da i u budućnosti razvijate i unapređujete vašu slavnu jedinicu – rekao je ministar Gašić.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tom prilikom, zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković istakao je da su istorijat jedinice obeležili pre svega njeni slavni prethodnici, rečni ratnici, branioci slobode rečnih tokova i njenih brodova.

- Danas je Rečna flotila važna jedinica Vojske Srbije, opremljena i osposobljena za realizaciju zadataka na unutrašnjim plovnim putevima. Pripadnici Rečne flotile sa ponosom čuvaju svoju istoriju i tradiciju i dostojni svojih prethodnika posvećeno, profesionalno i stručno izvršavaju sve zadatke koji su pred njih postavljeni – rekao je general-potpukovnik Janković.

Foto: Ministarstvo odbrane

Komandant Rečne flotile kapetan bojnog broda Darko Stričić je rekao da je veoma bogata istorija i tradicija Rečne flotile odlična polazna osnova za izgradnju sposobnosti jedinice u miru, a radi priprema za odbranu zemlje, što je njen osnovni zadatak. Ovom prilikom, kapetan bojnog broda Stričić sumirao je rezultate rada jedinice tokom prethodne godine i zaključio da je jedinica održala zahtevan nivo operativne sposobnosti. Prisutnima je predstavio zadatke jedinice u narednom periodu, od kojih je izdvojio i pripreme za izvođenje predstojeće vojne parade „Snaga jedinstva“.

Povodom praznika najistaknutijim pojedincima flotile zamenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković uručio je nagrade i pohvale, a u nastavku svečanosti upriličen je defile brodova.

Foto: Ministarstvo odbrane

Obeležavanju praznika prisustvovali su komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković, načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) brigadni general Slađan Hristov, načelnik Uprave za razvoj i opremanje (J-5) brigadni general Stanisav Mijailović, komandant Prve brigade kopnene vojske brigadni general Jovica Matić, komandant Četvrte brigade kopnene vojske pukovnik Grujica Vuković i zamenik šefa Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.

Dan rečnih jedinica i Dan Rečne flotile obeležavaju se 19. avgusta u znak sećanja na dan kada je, 1915. godine, sa Čukaričke padine porinut prvi srpski ratni brod — oklopni čamac „Jadar“, čime je otpočela bogata istorija srpske rečne ratne flotile.