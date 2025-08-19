Kamenice, baklje, kokteli i otrovne reči lete sa svih strana. U haosu koji se odvija na ulicama, ispred zapaljenih prostorija političkih neistomišljenika, uvreda i pretnji teško je prepoznati odakle dolazi huškački ton i ko priželjkuje ukrajinsku 2014. u Beogradu. Politička scena Srbije ponovo je na ivici usijanja, nakon što je Dušan Janjić poslao strancima dokument sa analizom i predlozima za „rešenje krize“ u Srbiji, predsednica Skupštine Ana Brnabić uzvraća žestokom porukom: „Srbija odbacuje ultimatum – u našoj zemlji odlučuje narod, a ne stranci!“

Da li je u pitanju još jedan pritisak spolja, pokušaj destabilizacije i scenario obojenih revolucija, ili legitimna politička inicijativa? Zašto je predsednik Vučić glavna meta i kakva je uloga stranog faktora u srpskoj politici? Gosti "Usijanja":

SRPSKI MAJDAN PUSTA ŽELJA PETE KOLONE: Kako žele olovkom, pesnicom i izdajom da sruše državu!



Gosti "Usijanja":

Rajko Petrović, Institut za evropske studije

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost

Zoran Spasić, Centar za bezbednosnu i međunarodnu politiku